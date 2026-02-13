  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Foce

Sede Casapound, Salis: “In quel luogo alza la tensione, da sindaca mi preoccupa”

"È chiaro che metterla in quella zona di Genova, così legata a fatti che conosciamo bene tutti, crea tensione e alza lo scontro"

danneggiamenti casapound

Genova. Nei giorni in cui a Genova arriva il comitato di estrema destra Remigrazione per presentare la sua proposta di legge, e in cui Genova Antifascista si prepara al già annunciato corteo per chiedere la chiusura della sede di Casapound di via Montevideo, anche la sindaca Silvia Salis interviene sul tema dell’ordine pubblico e delle tensioni e dei disagi cui vanno incontro residenti e commercianti della Foce.

“Ci sono dei temi che non possono essere in alcun modo sostenuti o accettati – ha detto la sindaca in relazione alla presenza del Comitato Remigrazione (formato da Casapound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani) – Non voglio entrare nel particolare del documento remigrazione, ma chiunque abbia avuto modo di leggerlo può capire ciò che ho appena detto. Quello che sottolineo però è che è un livello di tensione che bisogna abbassare in questa città, ma lo si abbassa col dialogo e non con le provocazioni”.

L’ubicazione della sede di Casapound è al centro del dibattito: la sede di via Montevideo è stata regolarmente affittata da un privato ai rappresentanti del movimento politico, ma “non è un elemento dirimente – dice Salis – la pressione che mette in quell’area della città da sindaca mi preoccupa molto. C’è un elemento non solo di opportunità, ma soprattutto di sicurezza e di gestione del quartiere. È chiaro che mettere quella sede in quel luogo di Genova, così legato a fatti che conosciamo bene tutti, è qualcosa che crea tensione e alza lo scontro”.

“Quello che sta succedendo in questa città nell’ultimo periodo merita un’attenzione particolare, lo stiamo facendo con la questura e con la prefettura – ha concluso Salis – In questo momento, in questo Paese, c’è una certa elasticità nel tollerare questo tipo di movimento, che al suo interno ha delle tematiche che per quanto mi riguarda non sono accettabili”.

Più informazioni
leggi anche
Hotel rex
Giornata movimentata
Remigrazione, la presentazione “respinta” dall’hotel. Nel pomeriggio presidio di Anpi e Cgil, antifascisti in allerta
Corteo Genova Antifascista contro CasaPound
La voce
Foce, esposto dei residenti: “Ostaggi delle manifestazioni contro Casapound”. Genova Antifascista lancia nuovo presidio
Corteo Genova Antifascista contro CasaPound
Misura sperimentale
Corteo antifascista alla Foce, per i residenti parcheggio gratis in altre Blu Area
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.