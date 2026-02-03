Alla scuola Radice manca un alunno per completare la prima elementare: “Non lasciamo che chiuda”

Genova. Per un solo alunno alla scuola elementare Radice di via Boero, a San Martino, rischia di saltare la prima elementare.

A lanciare l’allarme è la presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, che ha affidato ai social un appello: “A noi dispiace tantissimo pensare che possa chiudere una realtà così importante per il quartiere di San Martino. Parliamo di una scuola che come Municipio abbiamo rimesso in sicurezza e abbellito, un luogo di crescita, relazione e futuro per i nostri bambini”.

La piccola scuola di quartiere è dotata di palestra, aula computer, aula dotata di lavagna interattiva multimediale, mensa con pasti veicolati e giardino. La scuola si trova sulle alture di San Martino ed è più impegnativa da raggiungere, dice Palmieri, ma “la bellezza della nostra città è proprio questa: il mare e i monti, la varietà, i quartieri vivi”.

“Speriamo che questo appello venga condiviso da tanti genitori e che insieme si riesca a formare la prima elementare”, conclude Palmieri.

Il suo appello era stato anticipato da quello della consigliera municipale Simonetta Dimenticoni, che sui gruppi social del quartiere, lo scorso 21 gennaio, aveva chiesto ai genitori di iscrivere i figli alla scuola: “Le maestre sono a disposizione in ogni momento previo accordo telefonico, siamo certi che non vi pentirete di questa scelta, qui si vive ancora in comunità e questa scuola è il nostro orgoglio”. Una richiesta rilanciata da don Roberto Fiscer, che aveva invitato ad aiutare la scuola, e che aveva consentito di ridurre il numero dei piccoli mancanti a uno solo.