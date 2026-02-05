Genova. Sono comparse questa mattina sulle facciate di alcune scuole di Genova scritte no-vax contro l’organizzazione mondiale della sanità, la sindaca di Genova Silvia Salis, le campagne di vaccinazione sui bambini e contro l’educazione sessuo-affettiva.

Le scritte, vergate probabilmente nella notte con spray rosso e accompagnate dai classici simboli no-vax, sono comparse all’ingresso della scuola d’infanzia Firpo, in via Storace, a Sampierdarena, all’ingresso della Monticelli, in via Casata Centurione, al Lagaccio e sulla facciata della media Mazzini, in via Daste, a Sampierdarena.

Sull’episodio indaga la digos della questura di Genova. Le scritte riportano frasi come “Salis nazista“, “L’oms favorisce la pedofilia“, “Salvate i bambini, vaccini = morte” e “Come si fa a insegnare sesso ai bimbi, e voi approva(t)e“.

L’autore – o gli autori – del raid vandalico sembrerebbero avere preso di mira le scuole d’infanzia dove il Comune di Genova ha avviato la sperimentazione sull’attivazione di corsi di educazione sessuo-affettiva dedicati ai più piccoli. E potrebbero, quindi, avere agito presso la Mazzini di via Daste scambiandola con la Maria Mazzini, scuola d’infanzia di Castelletto, una delle quattro scuole dove il progetto viene portato avanti. Non sembrerebbe essere stata “attaccata”, invece, la scuola d’infanzia Santa Sofia, in via Mascherona, nel centro storico.

Genova è una delle prime città in Italia ad avere dato avvio a percorsi – promossi dallo stesso Comune – di educazione sessuo-affettiva nelle scuole materne. L’iniziativa era stata annunciata a novembre, nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dalla sindaca Salis e dall’assessora alla Scuola Rita Bruzzone.

Scritte no-vax e contro l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole

Nelle quattro scuole comunali interessate dal progetto 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni sono coinvolti in percorsi basati sul gioco e sulla consapevolezza di sé con la collaborazione dei centri antiviolenza. Il progetto è portato avanti con il coinvolgimento e l’assenso delle famiglie.

Salis e Bruzzone: “Atto vile, serve parlare di educazione in senso ampio”

“Colpire i luoghi dell’educazione, frequentati ogni giorno da bambine, bambini, ragazze e ragazzi è un atto vile che va condannato con fermezza. Gesti come questi non fanno che rafforzare la convinzione che la strada intrapresa dall’amministrazione sia quella giusta. Parlare non solo di educazione sessuoaffettiva, ma di educazione in senso più ampio, significa costruire strumenti di comprensione, spirito critico e rispetto reciproco. Ed è proprio ciò che manca a chi riduce temi complessi a slogan violenti e distorti”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme all’assessora ai Servizi Educativi, Rita Bruzzone, commentano l’episodio.

“L’accostamento, del tutto aberrante, tra vaccinazioni, percorsi educativi e richiami a pedofilia e nazismo restituisce il livello culturale e umano di chi ha compiuto questi atti – aggiungono Salis e Bruzzone – colpisce, inoltre, che alcune delle scritte siano apparse su una scuola diversa, seppur omonima, da quella coinvolta nella sperimentazione dei percorsi di educazione sessuoaffettiva, un errore che racconta meglio di qualunque commento la superficialità e l’ignoranza di chi agisce in questo modo”.

Salis e Bruzzone concludono ricordano che “le scuole devono restare luoghi sicuri, liberi e rispettati. L’amministrazione continuerà a investire sull’educazione dei cittadini di domani e a contrastare ogni forma di intimidazione e vandalismo”.

Proprio nella giornata in cui la scuola genovese è stata sfregiata, la sindaca Silvia Salis ha voluto – si legge in una nota del Comune -formalizzare l’iscrizione del figlio Eugenio alla scuola dell’infanzia comunale per il prossimo anno scolastico: un gesto simbolico e di sostegno nei confronti della scuola pubblica e del sistema educativo comunale.

