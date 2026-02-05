Genova. Sono comparse questa mattina sulle facciate di alcune scuole di Genova scritte no-vax contro l’organizzazione mondiale della sanità, la sindaca di Genova Silvia Salis, le campagne di vaccinazione sui bambini e contro l’educazione sessuo-affettiva.
Le scritte, vergate probabilmente nella notte con spray rosso e accompagnate dai classici simboli no-vax, sono comparse all’ingresso della scuola d’infanzia Firpo, in via Storace, a Sampierdarena, all’ingresso della Monticelli, in via Casata Centurione, al Lagaccio e sulla facciata della media Mazzini, in via Daste, a Sampierdarena.
Sull’episodio indaga la digos della questura di Genova. Le scritte riportano frasi come “Salis nazista“, “L’oms favorisce la pedofilia“, “Salvate i bambini, vaccini = morte” e “Come si fa a insegnare sesso ai bimbi, e voi approva(t)e“.
L’autore – o gli autori – del raid vandalico sembrerebbero avere preso di mira le scuole d’infanzia dove il Comune di Genova ha avviato la sperimentazione sull’attivazione di corsi di educazione sessuo-affettiva dedicati ai più piccoli. E potrebbero, quindi, avere agito presso la Mazzini di via Daste scambiandola con la Maria Mazzini, scuola d’infanzia di Castelletto, una delle quattro scuole dove il progetto viene portato avanti. Non sembrerebbe essere stata “attaccata”, invece, la scuola d’infanzia Santa Sofia, in via Mascherona, nel centro storico.
Genova è una delle prime città in Italia ad avere dato avvio a percorsi – promossi dallo stesso Comune – di educazione sessuo-affettiva nelle scuole materne. L’iniziativa era stata annunciata a novembre, nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dalla sindaca Salis e dall’assessora alla Scuola Rita Bruzzone.
Nelle quattro scuole comunali interessate dal progetto 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni sono coinvolti in percorsi basati sul gioco e sulla consapevolezza di sé con la collaborazione dei centri antiviolenza. Il progetto è portato avanti con il coinvolgimento e l’assenso delle famiglie.
Salis e Bruzzone: “Atto vile, serve parlare di educazione in senso ampio”
La condanna del Pd
Dal Partito Democratico di Genova è arrivata “la condanna ferma per le scritte comparse nella notte sui muri di alcune scuole cittadine, tra cui scuole dell’infanzia, con contenuti violenti, fuorvianti e inaccettabili. Attacchi volgari e gravemente offensivi che mirano a delegittimare un progetto educativo serio, trasparente e condiviso, promosso dalla Giunta Salis e fortemente sostenuto dall’assessora all’Istruzione Rita Bruzzone”.
“L’educazione sessuo-affettiva nelle scuole è uno strumento fondamentale per la crescita consapevole e rispettosa dei bambini e delle bambine. Accostare questo percorso alla pedofilia, ai vaccini o addirittura al nazifascismo è un’operazione aberrante e pericolosa, che alimenta il sospetto, il pregiudizio e il disprezzo verso la scuola pubblica e verso il ruolo educativo delle istituzioni. Questi episodi confermano quanto sia necessario e urgente portare avanti questo percorso con ancora maggiore determinazione”.