Scoperti a rubare nell’ostello, rapinano il receptionist: la vittima li riconosce per strada, denunciati

A distanza di giorni, l'uomo li ha visti passeggiare in via San Vincenzo, allertando immediatamente la polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato due tunisini, un 30enne ed una 29enne, per il reato di rapina in concorso. L’intervento degli agenti del Commissariato San Fruttuoso è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver riconosciuto, in via San Vincenzo, due soggetti che lo scorso 25 gennaio lo avevano aggredito e rapinato, strappandogli la collanina d’oro dal collo e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Durante la denuncia sporta all’epoca presso il Commissariato Centro, la vittima aveva raccontato che durante l’orario di lavoro presso un ostello del centro, aveva sorpreso due persone all’interno di una camera che non erano state registrate, né autorizzate. Invitata ad uscire, la coppia aveva reagito con violenza e lo aveva spintonato e derubato, con il concorso di altri individui che poi erano fuggiti con loro, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori, immediatamente giunti sul posto, hanno fermato i due presunti rapinatori mentre ancora si trovavano in via San Vincenzo e li hanno accompagnati preso gli uffici della Questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati.

