Scontri prima di Genoa-Inter, chiesti i domiciliari per altri quattro ultrà rossoblù

Genova. La procura di Genova ha chiesto l’arresto di altri quattro ultrà rossoblù per gli scontri avvenuti prima del match Genoa Inter del 14 dicembre 2025. Si tratta di giovani tra i 25 e 30 anni, accusati a vario titolo di travisamento, porto di oggetti atti a offendere, lancio di oggetti pericolosi e resistenza.

Domani, giovedì 12 febbraio, sono fissati gli interrogatori preventivi davanti al gip Giorgio Morando. I quattro sono difesi fra gli altri dagli avvocati Matteo Carpi e Pietro Bogliolo. Il pm Luca Scorza Azzarà ha chiesto per tutti gli arresti domiciliari, la stessa misura che il gip aveva disposto per i primi quattro tifosi arrestati in flagranza differita, due giorni dopo gli scontri. I quattro adesso sono stati scarcerati con obblighi di firma. Il quinto tifoso per cui era stato chiesto l’arresto, era risultato irreperibile ed è stato individuato solo a inizio febbraio. Anche nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari. Come era già avvenuto per i primi tifosi arrestati i riconoscimenti sono stati possibili grazie ai filmati della scientifica e alle immagini delle telecamere di sorveglianza .

In base alla ricostruzione della Digos l’attacco alla tifoseria ospite sarebbe stato premeditato e avrebbe coinvolto in tutto circa 300 ultrà, tra genoani e tifosi partenopei, arrivati apposta da Napoli per ingaggiare una battaglia con gli interisti. Questi ultimi non avrebbero però mai messo in atto nessun tipo di provocazione né causato problemi di ordine pubblico. I tifosi ospiti erano stata scortati dalla polizia dal parcheggio di interscambio fino al park interno del settore ospiti dello stadio. A quel punto i genoani, insieme ai partenopei, in gran parte travisati erano scesi da scalinata Montaldo e dai tradizionali luoghi di ritrovo limitrofi, hanno percorso via Canevari e arrivati in Piazza Romagnosi, dopo aver dato lanciato decine di fumogeni, avevano provato a dirigersi verso lo sbarramento di polizia posto a protezione del settore ospiti. A quel punto era volato di tutto: petardi, bottiglie, oggetti contundenti di vario tipo compresa la segnaletica stradale divelta. L’ intervento dei reparti mobili aveva evitato contatti tra le due tifoserie riuscendo a tenere gli ospiti sempre all’interno del loro settore e allontanando gli ultrà di casa con lacrimogeni e con una carica di alleggerimento. Il gruppo di violenti era poi tornato su via Canevari, in direzione scalinata Montaldo, tentando di raggiungere il settore ospiti attraverso via Monnet, dove, all’altezza del monumento “Spagnolo”, era stato nuovamente respinto.