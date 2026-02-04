Santa Margherita. Il discusso e atteso progetto per la messa in sicurezza idraulica di Santa Margherita arriva ad una svolta. Dopo un iter burocratico particolarmente lungo, le cui prime ipotesi documentalei risalgono ormai al 2018, il progetto per la realizzazione dello scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato è arrivato alla completare la progettazione esecutiva.

Questa infrastruttura sotterranea avrà il compito di intercettare le acque dei due bacini principali prima che queste possano attraversare le zone densamente urbanizzate. Il sistema inizierà con un’opera di presa sul rio San Siro, situata a circa 25 metri sul livello del mare, dove uno sbarramento di regolazione e uno sfioratore laterale di oltre venti metri lavoreranno in sinergia con una briglia selettiva pensata per bloccare tronchi e detriti. Proseguendo nel suo tracciato, la galleria accoglierà anche le acque del rio Magistrato attraverso un’immissione intermedia, convogliando infine l’intera portata direttamente verso lo sbocco a mare, previa una necessaria stabilizzazione della falesia.

Il passaggio della progettazione esecutiva ha introdotto aggiornamenti sostanziali, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la logistica del cantiere. Una delle novità più rilevanti riguarda la gestione degli oltre 143.000 metri cubi di terre e rocce da scavo, composti principalmente dai pregiati calcari del Monte Antola. Rispetto alle prime versioni del piano, che ipotizzavano un trasporto misto via terra e via mare, i tecnici hanno ora optato per un trasferimento dei materiali esclusivamente su gomma, giudicato più “efficiente e meno impattante”: una parte verrà impiegata per i riempimenti necessari per la galleria scolmatrice, mentre il resto sarà destinato al ripascimento delle spiagge o al recupero della Cava di Frisolino, situata nel comune di Ne, nell’entroterra di Chiavari.

Nella zona di San Siro è previsto un intervento di consolidamento per contrastare i fenomeni franosi, integrando la costruzione dello scolmatore con la rimodellazione della viabilità locale. Secondo il cronoprogramma, le lavorazioni dovrebbero durare circa quattro anni, partendo dalla costruzione di un “pontile” per garantire la viabilità della provinciale 227 di Portofino.