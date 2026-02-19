Scolmatore, le acque del Bisagno travolgono parte del cantiere in alveo

Genova. Tegola, momentanea, per il cantiere dello scolmatore del Bisagno. Le acque del torrente, infatti, hanno nuovamente travolto parte delle attrezzature presenti in alveo per la realizzazione delle opere della presa della galleria scolmatrice.

Ad essere travolte una trivella e il guado utilizzato dai mezzi di lavori, andato distrutto. “Purtroppo, nel corso della notte odierna, a causa del significativo innalzamento del livello idrico del torrente Bisagno, una trivella cingolata operante in alveo è stata rovesciata e completamente alluvionata – scrive in un post sulla pagina facebook Osservatorio Scolmatore del Bisagno Pierangelo Malfatti – Nel medesimo frangente è andato distrutto il guado a monte del Ponte Ugo Gallo”.

Un episodio non nuovo: “Tale evento rientra tuttavia tra le condizioni previste e preventivate nei protocolli di gestione del cantiere in caso di piene improvvise e fenomeni idraulici intensi – continua Malfatti – Non si registrano conseguenze per la sicurezza delle persone. Seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora necessari”.

Nel frattempo, sempre sui social, altri residenti della vallata hanno pubblicato le foto dei grandi cilindri di cemento che, trasportati dalla corrente, hanno “percorso” diverse decine di metri verso mare. L’episodio porta nuovamente in urgenza i provvedimenti di sicurezza necessari emersi dall’incontro del Comitato di Monitoraggio dei lavori per la realizzazione dello scolmatore Torrente Bisagno dello scorso gennaio: nei prossimi mesi dovranno essere allestite opere di sbarramento del cantiere all’interno del greto del Bisagno, per proteggere gli scavi da piene, in vista delle piogge autunnali. Un accorgimento necessario per prevenire stop e ulteriori ritardi nelle lavorazioni.

Foto: Malfatti e pagine Facebook