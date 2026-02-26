Sclerosi multipla, dal 6 all’8 marzo torna Gardensia nelle piazze per sostenere la ricerca

Genova. Il 6, 7 e 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna Gardensia, l’iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che porterà nelle piazze italiane gardenie e ortensie come simbolo di impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Promossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un’iniziativa riconosciuta e attesa, che da anni unisce partecipazione, solidarietà e responsabilità collettiva.

Le due piante, gardenia e ortensia, in un’unione simbolica, rappresentano il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, che le colpisce con una frequenza doppia rispetto agli uomini. La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali. Una condizione che richiede risposte continue nel tempo: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

I fondi raccolti attraverso la Gardensia di AISM contribuiscono a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Un impegno che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.

“Gardensia rappresenta da sempre molto più di una campagna di raccolta fondi: è un segno di partecipazione collettiva che sostiene un impegno quotidiano fatto di ricerca, servizi e diritti”, dichiara Francesco Vacca, presidente di Aism. “Ogni fiore è un gesto che contribuisce a costruire risposte più eque e sostenibili per il presente e il futuro delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate”.

Anche nel 2026 l’attrice e scrittrice Chiara Francini è al fianco di AISM come volto della campagna Gardensia, rinnovando il suo impegno nel richiamare l’importanza della ricerca scientifica e della solidarietà come strumenti fondamentali per affrontare una malattia che cambia la vita, ma non deve spegnere le opportunità. Dove e come partecipare Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie all’impegno di oltre 14 mila volontarie e volontari Aism, gardenie e ortensie saranno presenti in 5 mila piazze italiane tra cui Genova.

Info su www.aism.it/gardensia