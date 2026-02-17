Scivola nel bosco mentre raccoglie erbe selvatica: 78enne trovato e salvato dopo 24 ore

Genova. Era scivolato nel bosco, in un luogo impervio, su un crinale del monte Gazzo e ci è rimasto per quasi 24 ore. L’uomo, 78 anni, è stato salvato ieri sera grazie all’intervento di una volante della polizia, che era stata allertata da un passante mentre percorreva via Rollino.

L’uomo aveva raccontato di aver sentito delle grida di aiuto. I poliziotti della volante di Cornigliano e di Sestri Ponente si sono addentrati nel luogo indicato, insieme a vigili del fuoco, soccorso alpino e ambulanza

Gli agenti hanno raggiunto un punto impervio nella vegetazione coperto con alcuni rovi dove è stato è stato individuato l’anziano, dolorante e in stato confusionale. Con l’utilizzo degli attrezzi in dotazione ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, l’uomo è stato liberato e gli sono state prestate le prime cure mediche.

Una volta trasportato a valle è stato portato al Villa Scassi per effettuare accertamenti. Gli agenti hanno poi scoperto che l’anziano, la sera prima, si era recato in quelle zone alla ricerca di erbe selvatiche ma era caduto nella folta vegetazione, senza riuscire più a liberarsi ed aveva passato la notte all’addiaccio.