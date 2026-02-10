Nuovo sciopero degli autobus, il 16 febbraio trasporti a rischio per 4 ore

Genova. Nuova protesta dei lavoratori del trasporto pubblico in vista a Genova. Cub Trasporti di Genova ha dichiarato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di lunedì 16 febbraio 2026, in vigore dalle 11.30 alle 15.30.

Sciopero autobus lunedì 16 febbraio: le modalità

Servizio di trasporto urbano di Genova

il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15

Servizio di trasporto provinciale

il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno

Le garanzie del servizio

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla Cub Trasporti ed effettuato il 27 gennaio 2026 hanno aderito il 26,52% degli operatori di esercizio urbani e il 12,02% degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra gli addetti degli impianti speciali, della metropolitana e della ferrovia Genova – Casella.

Sciopero bus, le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto alla luce della “grave situazione del tpl genovese, urbano ed extraurbano”, oltre che “per la scarsa manutenzione dei mezzi, in particolare extraurbani, la mancata riorganizzazione del settore manutentivo, condizioni che portano ad una riduzione delle corse, al peggioramento del servizio, a continue discussioni del personale con gli utenti del servizio pubblico che sfocia spesso in aggressioni agli autisti, la mancanza cronica di personale ed il conseguente peggioramento dei turni di lavoro, il progetto di progressiva ma continua riduzione del servizio reso alla cittadinanza, la mancanza di servizi igienici decenti ai capolinea”.