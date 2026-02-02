Dai treni agli aerei, febbraio è un mese di scioperi e proteste

Genova. Anche febbraio si annuncia un mese complesso per gli spostamenti a causa degli scioperi.
Il 16 febbraio è infatti prevista una mobilitazione di 24 ore del personale di Ita Airways e di Vueling, protesta che impatterà anche sull’aeroporto Cristoforo Colombo per i voli operati dai due vettori.
L’ultimo fine settimana di febbraio, invece, incrociano le braccia per 24 ore i lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane. La inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 febbraio, con possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity.
Anche il mondo portuale si prepara allo sciopero: per il 6 febbraio è prevista una mobilitazione su tutto il territorio nazionale indetta da Usb Lavoro Privato.