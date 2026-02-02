  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Da sapere

Dai treni agli aerei, febbraio è un mese di scioperi e proteste

Prevista una mobilitazione di 24 ore del personale di Ita Airways e di Vueling e dei dipendenti di Ferrovie dello Stato

treno treni stazione principe sotterranea marittima

Genova. Anche febbraio si annuncia un mese complesso per gli spostamenti a causa degli scioperi.

Il 16 febbraio è infatti prevista una mobilitazione di 24 ore del personale di Ita Airways e di Vueling, protesta che impatterà anche sull’aeroporto Cristoforo Colombo per i voli operati dai due vettori.

L’ultimo fine settimana di febbraio, invece, incrociano le braccia per 24 ore i lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane. La inizierà alle 21.00 di venerdì 27 febbraio e terminerà alle 20.59 di sabato 28 febbraio, con possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity.

Anche il mondo portuale si prepara allo sciopero: per il 6 febbraio è prevista una mobilitazione su tutto il territorio nazionale indetta da Usb Lavoro Privato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.