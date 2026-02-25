Da Genova all’Ariston: Sayf debutta a Sanremo e vola in tour

Genova. Non c’è Genova tra le prime due tappe del suo Santissimo Tour, ma Sayf, che nel capoluogo ligure è nato nel 1999, nella sua città è atteso con curiosità ed entusiasmo dopo il riuscito debutto al Festival di Sanremo con il brano Tu mi piaci tanto.

Sayf al Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto

Impossibile non guardare al giovane genovese con speranza dopo la vittoria dello scorso anno di Olly: nato da una famiglia italo-tunisina, è uno degli astri nascenti della scena rap genovese, la cosiddetta “nuova scuola”, e oltre a scrivere canzoni suona anche la tromba.

Sul palco dell’Ariston si è presentato con completo a righe, cravatta argentata e la pettinatura a treccine che è diventata il suo marchio di fabbrica. Ha divertito il pubblico, gli ha fatto battere le mani e se n’è andato salutando il papà che lo guarda da casa. La scorsa estate ha fatto ballare con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi, e adesso è pronto a spiccare il volo da solo.

Mercoledì 21 ottobre è infatti atteso all’Alcatraz di Milano, mercoledì 27 ottobre all’Atlantico di Roma: i biglietti sono in vendita da giovedì 26 febbraio, serata in cui si esibirà nuovamente prima del venerdì dedicato alle cover, in cui canterà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi.

Chi è Sayf, il giovane rapper cantautore italo-tunisino

Ma chi è Sayf? Sulla scena genovese e su quella del rap nazionale è già conosciuto. Dopo anni di gavetta e due mixtape, tra il 2023 e 2024 le uscite si moltiplicano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba. Nel 2025 pubblica il suo primo EP, Se Dio Vuole (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare.

Le performance live diventano il suo marchio di fabbrica, esibizioni in cui mixa rap e cantautorato, melodie e barre, i racconti di strada e quelli d’amore, le sonorità sudamericane e le influenze arabe, la tradizione musicale genovese e l’urban contemporaneo.

A novembre è uscito il suo ultimo singolo, MONEY (feat. Artie 5ive, Guè). Sayf è stato, inoltre, scelto da Spotify per “RADAR 2025”, il programma dedicato agli artisti emergenti da tenere d’occhio e da Vevo Global per “DSCVR Artists to Watch 2026”.