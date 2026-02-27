Festival di Sanremo, il genovese Sayf tra i primi cinque dopo la terza serata

Sanremo. Sayf, giovane rapper genovese, è tra i primi cinque cantanti della terza serata del Festival di Sanremo. Arrivato all’Ariston con il brano Tu mi piaci tanto, è anche nelle tendenze di TikTok ed è diventato un fenomeno social grazie al “bar temporaneo” che ha aperto nella città dei fiori, dove prepara caffè per i fan.

Sayf tra i primi 5 nella terza serata del Festival di Sanremo

Sayf è arrivato al Festival di Sanremo con la mamma, e si diverte a condividere sui social le sue giornate in città, tra giri su un vecchio motorino Piaggio e performance per il Fantasanremo. Nella terza serata del festival è salito sul palco con una camicia scintillante, e ha cantato con il sorriso e l’entusiasmo che lo hanno contraddistinto sin dal primo momento in cui è iniziata la kermesse.

Venerdì sera tornerà sul palco per i duetti e le cover: canterà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi. Conclusa l’esperienza in Riviera, Sayf si preparerà al suo Santissimo Tour. Oltre alla già annunciata data genovese del 18 luglio all’Arena del Mare, nell’ambito del Santissima Fest, mercoledì 21 ottobre è atteso all’Alcatraz di Milano, mercoledì 27 ottobre all’Atlantico di Roma: i biglietti sono in vendita da giovedì 26 febbraio.

L’appello dell’albenganese Paolo Sarullo all’Ariston

Quella di mercoledì è stata anche la serata in cui All’Ariston è risuonato l’appello di Paolo Sarullo, il giovane di Albenga che è stato aggredito in monopattino da quattro adolescenti che hanno provato a rapinarlo, è caduto a terra e da allora è tetraplegico: “Stop alla violenza sui giovani”, gha detto in collegamento.

Ha rivelato che Olly è il suo cantante preferito, accennato qualche strofa di Balorda Nostalgia e si è rivolto ai suoi aggressori: “Non dovrebbe più accadere a nessuno”. Quando Conti lo ha invitato a non mollare, ha replicato con un sorriso: “Non si molla un cazzo”. La stessa promessa condivisa anche da Olly su Instagram.