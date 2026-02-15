Sanremo 2026, la Regione all’inaugurazione della vetrina Casa Sanremo

Sanremo. Taglio del nastro per Casa Sanremo, lo spazio del Palafiori che durante il 76° Festival di Sanremo diventa cuore pulsante di incontri ed eventi. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori regionali Luca Lombardi, Alessandro Piana e Marco Scajola. Anche quest’anno Regione Liguria è protagonista della manifestazione con iniziative culturali e promozionali.

“A Casa Sanremo promuoveremo identità, eccellenze e potenzialità del nostro territorio con dei video che lo raccontano – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Tra gli incontri organizzati ricordo il 26 febbraio la presentazione e il lancio, in collaborazione con Liguria Film Commission, del progetto ‘Liguria, terra da videoclip’, una serie di video clip realizzati con protagonisti artisti e cantanti. Il 27 febbraio avrà luogo la premiazione del Ligyes Festival, riconoscimento dedicato alle eccellenze musicali emergenti e alla creatività artistica. A Casa Sanremo sarà possibile vedere anche la cartolina regionale che verrà trasmessa durante le serate del Festival”.

“Casa Sanremo rappresenta un punto di riferimento che va oltre il Festival, diventando ogni anno un luogo di incontro tra istituzioni, cultura, imprese e nuove generazioni – aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi di Regione Liguria Alessandro Piana –. Quest’anno sono 19 gli anni di Casa Sanremo che si conferma un luogo dove si incontra la musica, ma anche l’identità del nostro territorio”.

​”La presenza della Liguria a Casa Sanremo conferma la nostra scelta di mettere in luce i giovani e le eccellenze del territorio anche nel contesto del Festival di Sanremo – dichiara l’assessore​ Marco Scajola –. Tra le iniziative in calendario, mercoledì 25 febbraio oltre cento studenti potranno confrontarsi con il produttore discografico Stefano Senardi, protagonista di un incontro dedicato a orientamento e crescita professionale. ​​È un modo concreto per offrire ai ragazzi occasioni di confronto e per raccontare la Liguria a migliaia di visitatori, che potranno vivere la città con maggiore facilità grazie al potenziamento dell’offerta ferroviaria con due treni aggiuntivi”.

È proprio all’interno di Casa Sanremo che da oggi trova spazio un’area dedicata alla Liguria, posizionata all’ingresso del Palafiori: un percorso immersivo pensato per raccontare identità, tradizioni e potenzialità di una regione che sceglie il palcoscenico del Festival per promuoversi a livello nazionale e internazionale.