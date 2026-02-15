  • News24
Sanità, nel Tigullio oltre 5000 chiamate al numero 116117 nei primi mesi del 2026

Attivato alla fine del 2025, è attualmente operativo nei Comuni afferenti all'Asl 4 ed è dedicato all'assistenza sanitaria non urgente

Liguria. Da gennaio il numero unico 116117, attivo in via sperimentale nel Tigullio, ha gestito 5.151 chiamate. Il servizio, attivato alla fine del 2025, è attualmente operativo nei Comuni afferenti ad ASL 4 con prefisso telefonico 0185.

Restano esclusi i Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure che, pur rientrando nel territorio di ASL 4, appartengono alla provincia della Spezia e al distretto telefonico 0187.

Il 116117 è il numero dedicato all’assistenza sanitaria non urgente. Permette quindi ai cittadini di mettersi in contatto con la continuità assistenziale (ex guardia medica) e con i servizi sanitari territoriali per ricevere consulenze mediche, orientamento e indicazioni appropriate nei casi che non richiedono un intervento di emergenza. Rappresenta così un’alternativa concreta al ricorso improprio al 112 e ai pronto soccorso.

Considerando che la popolazione del Tigullio corrisponde a circa un decimo di quella ligure, il ricorso al 116117 risulta proporzionalmente superiore alla media regionale. Un dato che evidenzia come i cittadini stiano utilizzando con convinzione questo nuovo strumento, preferendolo al sistema tradizionale precedente.

“Il dato registrato nel 2026 è sorprendente e molto incoraggiante – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Significa che il 116117 sta diventando un punto di riferimento reale per i cittadini, che hanno compreso l’utilità di un servizio pensato per orientare, rispondere ai bisogni di assistenza non urgente e alleggerire la pressione sui pronto soccorso. L’alta adesione dimostra che investire in un modello organizzativo più moderno e accessibile è stata una scelta giusta”.

Il 116117 si conferma dunque uno strumento strategico per migliorare l’accesso ai servizi sanitari territoriali, garantire risposte tempestive e appropriate e contribuire a rendere più efficiente l’intero sistema sanitario.

