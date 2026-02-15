Sanità, nel Tigullio oltre 5000 chiamate al numero 116117 nei primi mesi del 2026

Liguria. Da gennaio il numero unico 116117, attivo in via sperimentale nel Tigullio, ha gestito 5.151 chiamate. Il servizio, attivato alla fine del 2025, è attualmente operativo nei Comuni afferenti ad ASL 4 con prefisso telefonico 0185.

Restano esclusi i Comuni di Carro, Maissana e Varese Ligure che, pur rientrando nel territorio di ASL 4, appartengono alla provincia della Spezia e al distretto telefonico 0187.

Il 116117 è il numero dedicato all’assistenza sanitaria non urgente. Permette quindi ai cittadini di mettersi in contatto con la continuità assistenziale (ex guardia medica) e con i servizi sanitari territoriali per ricevere consulenze mediche, orientamento e indicazioni appropriate nei casi che non richiedono un intervento di emergenza. Rappresenta così un’alternativa concreta al ricorso improprio al 112 e ai pronto soccorso.

Considerando che la popolazione del Tigullio corrisponde a circa un decimo di quella ligure, il ricorso al 116117 risulta proporzionalmente superiore alla media regionale. Un dato che evidenzia come i cittadini stiano utilizzando con convinzione questo nuovo strumento, preferendolo al sistema tradizionale precedente.

“Il dato registrato nel 2026 è sorprendente e molto incoraggiante – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Significa che il 116117 sta diventando un punto di riferimento reale per i cittadini, che hanno compreso l’utilità di un servizio pensato per orientare, rispondere ai bisogni di assistenza non urgente e alleggerire la pressione sui pronto soccorso. L’alta adesione dimostra che investire in un modello organizzativo più moderno e accessibile è stata una scelta giusta”.

Il 116117 si conferma dunque uno strumento strategico per migliorare l’accesso ai servizi sanitari territoriali, garantire risposte tempestive e appropriate e contribuire a rendere più efficiente l’intero sistema sanitario.