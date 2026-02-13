San Valentino, tra ranuncoli e violacciocche Liguria protagonista della festa dell’amore

Genova. La Liguria resta un punto di riferimento per gli innamorati: a San Valentino i fiori si confermano il dono più amato dagli italiani e anche dai genovesi, con oltre la metà di chi regala qualcosa che sceglie mazzetti e piante per esprimere un pensiero d’affetto. E la nostra regione è una delle principali produttrici italiane.

“È una ricorrenza molto sentita anche nella nostra provincia, grazie alla qualità dei ranuncoli, delle anemoni e di molte altre varietà tipiche del territorio presenti nei nostri vivai”, spiega Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova.

I bouquet tricolori e liguri non sono solo simbolo di bellezza: la produzione locale si distingue per freschezza e sostenibilità. Le condizioni climatiche e la tradizione florovivaistica favoriscono coltivazioni di alta qualità, dalle varietà primaverili agli anemoni, ai ranuncoli, fino alle coltivazioni di piante ornamentali e in vaso. Inoltre, Genova è da anni protagonista del florovivaismo e del mercato dei fiori, con produzioni locali di qualità e iniziative che ne valorizzano il ruolo sia a livello nazionale che internazionale.

“San Valentino è un’occasione per sostenere concretamente i nostri produttori locali – aggiunge Paolo Campocci, direttore di Coldiretti Genova – Acquistare fiori Made in Liguria significa valorizzare le eccellenze del territorio, garantire freschezza e qualità e rafforzare l’economia della filiera florovivaistica, protagonisti storici della nostra regione. Una scelta, questa, possibile anche grazie ai mercati Campagna Amica, che garantiscono non solo fiori italiani al 100%, ma supportano le imprese agricole del nostro territorio.”