San Martino, inaugurato il laboratorio di terapie cellulari sperimentali con la sindaca Salis

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione del nuovo laboratorio di terapie cellulari sperimentali “TheraCelLab” all’interno dell’ospedale policlinico San Martino. Il taglio del nastro è stato anche l’occasione per celebrare il terzo anniversario della Fondazione Sofia nel Cuore, ente del Terzo Settore nato a Genova in memoria di Sofia Sacchitelli, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sui tumori rari.

“Investire in ricerca significa investire nella qualità delle cure, nella capacità di offrire risposte innovative a patologie complesse e nella possibilità di costruire qui, nella nostra città, percorsi di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale – ha dichiarato la sindaca Salis – l’inaugurazione del laboratorio di terapie cellulari sperimentali rappresenta un passaggio importante per Genova e per il suo sistema sanitario e scientifico. Il lavoro dell’Ircss Ospedale Policlinico San Martino e dell’Università di Genova dimostra quanto sia strategica l’alleanza tra assistenza, formazione e ricerca”.

“A questo si affianca il contributo fondamentale della Fondazione Sofia nel Cuore Ets, che proprio quest’anno celebra il suo terzo anniversario – ha aggiunto Salis – tre anni in cui ha saputo trasformare un’esperienza di dolore personale in un impegno concreto a sostegno della ricerca sui tumori rari, diventando un partner attivo del sistema sanitario pubblico. Sofia credeva nella ricerca e ha deciso di investire sulla scienza, sul futuro, lasciandoci un’eredità importante. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere lo sviluppo di infrastrutture scientifiche di questo livello, favorendo le sinergie tra istituzioni, mondo accademico e Terzo Settore. Genova, città industriale e portuale, conferma così anche la sua vocazione di città universitaria e della conoscenza, capace di investire nella salute e nel futuro della propria comunità”.