San Martino, la denuncia degli Animalisti Genovesi: “Cinghialetti infilati in un sacco e uccisi”

Genova. Gli Animalisti Genovesi denunciano l’uccisione di quattro piccoli di cinghiale, avvenuta lunedì sera sopra l’ospedale San Martino.

Stando a quanto denunciato dall’associazione i cinghialetti erano caduti in una tubatura nell’area verde sopra l’ospedale e non riuscivano più a risalire. Il personale ospedaliero ha provato a salvarli e ha poi chiamati i vigili, ma alla fine sono arrivati gli agenti della vigilanza regionali, che li hanno catturati, infilati dentro un sacco e portati via per poi ucciderli.

“Questo è sadismo, questo è maltrattamento, è un trattamento crudele senza necessità – sottolineano gli Animalisti Genovesi – Ci riserviamo di presentare un esposto. I piccoli cinghialetti potevano essere liberati e fatti risalire verso la mamma, ma se proprio li volevano catturare dovevano prima sedarli, non si infilano vivi dentro un sacco. La Regione non fornisce il sedativo agli agenti regionali? Non crediamo che sia un costo eccessivo”.