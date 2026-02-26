San Fruttuoso, spaccio “al piano” nel condominio: arrestato 43enne

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne cittadino albanese dopo un’indagine che ha consentito di ricostruire un giro di spaccio condotto nel suo palazzo.

L’operazione è stata effettuata dagli investigatori della Squadra Mobile, ed è scattata mercoledì pomeriggio a San Fruttuoso. Gli investigatori avevano iniziato a condurre accertamenti dopo la segnalazione su un via vai sospetto in un palazzo, e durante gli appostamenti hanno visto che uno dei condomini, poi identificato nel 43enne albanese, nascondeva la cocaina, suddivisa in piccoli cilindri, all’interno del vano del contatore elettrico sul pianerottolo di casa. Gli involucri venivano poi prelevati e consegnati agli acquirenti direttamente al piano.

Mercoledì pomeriggio gli operatori della Squadra Mobile si sono appostati lungo le scale del caseggiato e hanno atteso fino a quando l’uomo non è stato visto uscire sul pianerottolo e armeggiare nei pressi del vano contatore e sul soffitto dell’ascensore. A questo punto sono intervenuti trovando 24 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi. La perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento della somma di circa 2.000 euro e di una patente falsa.

Il 43enne è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.