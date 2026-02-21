Prende a calci due taxi e aggredisce i poliziotti: caos a Sampierdarena

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 41enne cittadino peruviano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Gli operatori delle volanti dell’U.P.G. e S.P. venerdì sera, mentre erano impegnati in un intervento in un’abitazione di piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena, hanno notato dalla finestra un uomo in strada, molto agitato, che inveiva contro un tassista, colpendo la macchina con calci e pugni.

Poco dopo l’uomo ha iniziato a colpire un altro taxi e poi la volante della Polizia, parcheggiata poco distante. Quando gli agenti sono scesi gli si è scagliato contro con calci, pugni e morsi. A fatica è stato messo in sicurezza e accompagnato in Questura.

Sarà giudicato oggi con rito direttissimo. I due agenti sono stati repertati in ospedale con una prognosi di 3 e 7 giorni.