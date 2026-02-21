  • News24
Un arresto

Prende a calci due taxi e aggredisce i poliziotti: caos a Sampierdarena

L'uomo ha dato in escandescenze venerdì sera in piazza Vittorio Veneto

Polizia Savona auto polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 41enne cittadino peruviano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Gli operatori delle volanti dell’U.P.G. e S.P. venerdì sera, mentre erano impegnati in un intervento in un’abitazione di piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena, hanno notato dalla finestra un uomo in strada, molto agitato, che inveiva contro un tassista, colpendo la macchina con calci e pugni.

Poco dopo l’uomo ha iniziato a colpire un altro taxi e poi la volante della Polizia, parcheggiata poco distante. Quando gli agenti sono scesi gli si è scagliato contro con calci, pugni e morsi. A fatica è stato messo in sicurezza e accompagnato in Questura.

Sarà giudicato oggi con rito direttissimo. I due agenti sono stati repertati in ospedale con una prognosi di 3 e 7 giorni.

