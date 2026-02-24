Sampdoria, stop in allenamento per Coda e Barak

Genova. Continua la marcia di avvicinamento della Sampdoria verso la partita di venerdì contro il Bari. Un appuntamento cruciale per la squadra di Gregucci e Foti che, dopo il K.O. a Mantova, devono tornare a vincere per evitare di tornare a navigare nelle zone pericolanti.

Nel report giornaliero del club blucerchiato spicca una notizia su tutte: Coda e Barak hanno terminato anzitempo la seduta di allenamento rispettivamente per un problema di natura muscolare e un fastidio alla caviglia.

Differenziato in palestra e sul campo per Palma e Viti. Terapie per Begić, oltre che per Martinelli e Pierini. Intanto Malanca prosegue il suo percorso di recupero sul campo.