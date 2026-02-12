Sampdoria: primo contratto per Diop, Foti squalificato un turno

Genova. Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla partita casalinga con il Padova, in programma sabato 14 febbraio alle 15 al Ferraris.
Arbitrerà Zufferli di Udine. Assistenti: Garzelli di Livorno e Catallo di Frosinone.
Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco. Var: Volpi di Arezzo. Avar: Del Giovane di Albano Laziale.
Sulla panchina blucerchiata non ci sarà l’allenatore in seconda Foti: dopo l’espulsione nella scorsa partita, il giudice sportivo ha deciso per una giornata di squalifica. Tra i diffidati resta Vulikic.
Intanto la società ha fatto firmare il primo contratto professionistico al giocatore Karim Diop. Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.
Oggi pomeriggio la squadra si ritrova al Mugnaini per l’allenamento, prosegue il tentativo per recuperare in extremis Depaoli.
Intanto nell’organigramma della Sampdoria c’è una novità che in realtà è un ritorno: Massimo Ienca torna segretario generale, mentre Tommaso Mattioli è stato dirottato all’Academy.