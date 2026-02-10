Genova. Sampdoria – Palermo 0-0

1′ Subito un giallo: Bani atterra malamente Conti e viene ammonito. Punizione Samp tirata da Pierini sulla barriera, che respinge, la palla arriva a Conti che prova la conclusione: tiro debole facile per Jaronen.

1′ Partiti, palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud in questo primo tempo

La Sampdoria alla ricerca della terza vittoria di fila dopo i successi contro Spezia e Modena. Di fronte il Palermo, attualmente quarto in classifica, ma i blucerchiati, grazie anche ai nuovi acquisti, stanno vivendo un momento positivo.

Serata di ex, con tanti ex doriani tra le fila dei siciliani: Augello, Veroli e Bereszynski. Brunori è l’ex di lusso dei rosanero. Qualche cambiamento nella formazione per Gregucci che ridà fiducia a Brunori dal primo minuto e poi schiera Begic titolare al posto di Cherubini. A centrocampo c’è Conti accanto al rientrante Henderson. Ricci in panchina.

Una fitta pioggia al Ferraris ha accolto le squadre per il riscaldamento. Gradinata Sud con un unico striscione esposto: “Trasferte libere!”

Formazioni Sampdoria – Palermo

Sampdoria: Martinelli, Hadzikadunic, Abildgaard, Viti, Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi, Begic, Pierini, Brunori.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Ghidotti, Vulikic, Ferrari, Riccio, Diop, Barak, Ricci, Pafundi, Casalino, Cherubini, Soleri, Coda.

Palermo: Joronen, Peda, Bani, Magnani, Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Augello, Palumbo, Johnsen, Pahjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Gyasi, Bereszynski, Ceccaroni, Giovane, Blin, Segre, Vasic, Corona, Le Douaron.

Arbitro: Di Marco di Ciampino. Assistenti: Preti di Mantova e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino. Var: Di Paolo di Avezzano. Avar: Monaldi di Macerata.

Ammoniti: Bani (P)