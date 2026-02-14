Sampdoria – Padova LIVE (1-0). Brunori su rigore porta in vantaggio i blucerchiati

Genova. Sampdoria – Padova 1-0 (34′ Brunori R)

45′ 3 minuti di recupero

41′ Cambio obbligato per la Sampdoria, Pierini si fa male, entra Cherubini

34′ Sul dischetto Brunori segna! Sorrentino ha intuito toccando col braccio, ma non riesce a respingere.

32′ Rigore per la Sampdoria: gran palla filtrante di Brunori per Begic che brucia Villa. Il numero 55 lo atterra in scivolata e per Zufferli non ci sono dubbi. Villa, già ammonito, viene graziato dall’arbitro.

27′ Salva tutto Martinelli! Il portiere della Sampdoria vola sul calcio piazzato di Barreca sul primo palo e nega il gol al Padova

26′ Calcio di punizione per il Padova da posizione pericolosa, poco dietro il limite del’area di rigore

22′ Ammonito Ricci, che non fa andare Bortolussi a centrocampo

21′ Pierini stoppa il pallone in area di rigore da buona posizione, ma Villa interviene pulito e lo disturba. Sampdoria che resta in attacco

19′ Ammonito Villa: dopo aver lasciato correre il gioco su diversi interventi al limite del fallo, Zufferli fischia a favore della Sampdoria, per la frustrazione il numero 55 tira ugualmente in porta e viene sanzionato

16′ Viti subisce fallo davanti alla panchina del Padova, qualcuno protesta tra gli elementi dello staff tecnico e viene espulso dall’arbitro Zufferli

12′ Rovesciata di Pierini! Il tentativo in area di rigore, ma la palla resta troppo centrale per impensierire Sorrentino

11′ Calcio piazzato di Pierini morbido verso il secondo palo: colpo di testa di Abildgaard facile preda di Sorrentino

10′ Primo antolo guadagnato alla Sampdoria grazie a una bella triangolazione di Henderson con Di Pardo, cross respinto sul fondo. Sugli sviluppi Pierini, spalle alla porta, rimette al centro, ma ci sono solo maglie rosse.

7′ Buon palleggio del Padova in questo primo scampolo di gara: Capelli arriva sul fondo e mette in mezzo una palla rasoterra, la difesa doriana spazza via

1′ Partiti con palla al Padova, Sampdoria che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Dopo il pareggio da amaro in bocca del turno infrasettimanale col Palermo, la Sampdoria si ritrova al Ferraris quattro giorni dopo per affrontare il Padova. Le due squadre soo divise da tre punti, con una vittoria i blucerchiati potrebbero agganciare i veneti a 29 punti.

Rispetto alla scorsa partita è Ricci titolare, al posto di Conti. Gli altri 10 sono confermati, segno che quanto visto martedì sera è piaciuto a Gregucci, come del resto ha dichiarato in conferenza stampa.

Cambio all’ultimo nella formazione del Padova: per Lasagna, annunciato titolare, qualche problema durante il riscaldamento. Titolare sarà Seghetti.

Coreografia dedicata all’amore nelle due gradinate, visto che oggi è San Valentino.

Sampdoria – Padova, le formazioni

Sampdoria: Martinelli, Hadzikadunic, Abildgaard, Viti, Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi, Begic, Pierini (41′ Cherubini), Brunori.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Ghidotti, Vulikic, Giordano, Diop, Ferrari, Riccio, Conti, Pafundi, Barak, Soleri, Coda.

Padova: Sorrentino, Belli, Villa, Sgarbi, Barreca, Varas, Bortolussi, Harder, Capelli, Di Maggio, Seghetti.

Allenatore: Andreoletti.

A disposizione: Fortin, Perrotta, Pastina, Faedo, Crisetig, Fusi, Silva, Giunti, Caprari, Seghetti, Di Mariano, Buonaiuto.

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Garzelli di Livorno, Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco. Var: Volpi di Arezzo. Avar: Del Giovane di Albano Laziale.

Ammoniti: Ricci (S); Villa (P)