Sampdoria deferita per la questione Foti – Gregucci

Genova. La Sampdoria è stata deferita per la questione Gregucci – Foti. In sostanza viene contestato ai blucerchiati il fatto che a dirigere le operazioni di allenamento sia in realtà Foti, che sulla carta sarebbe il vice di Gregucci non avendo ancora il patentino per allenare in Serie B.

La società ha comunicato sul suo sito ufficiale la propria posizione.

Questa la nota del club:

“La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della giustizia sportiva. L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità. Da questo momento, il club e i propri tesserati non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito, nel doveroso rispetto del lavoro e delle competenze della giustizia sportiva”.

La Sampdoria ora dovrà presentare la propria difesa davanti al tribunale federale in attesa del giudizio.