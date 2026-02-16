  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Era nell'aria

Sampdoria deferita per la questione Foti – Gregucci

Contestata l'inversione dei ruoli, nei fatti, di allenatore e vice. La Sampdoria ribadisce di "aver agito nell'assoluto rispetto della normativa federale"

lillo foti, angelo gregucci

Genova. La Sampdoria è stata deferita per la questione Gregucci – Foti. In sostanza viene contestato ai blucerchiati il fatto che a dirigere le operazioni di allenamento sia in realtà Foti, che sulla carta sarebbe il vice di Gregucci non avendo ancora il patentino per allenare in Serie B.

La società ha comunicato sul suo sito ufficiale la propria posizione.

Questa la nota del club:

“La società prende atto della chiusura della fase delle indagini e conferma la propria piena e totale fiducia nell’operato della giustizia sportiva. L’U.C. Sampdoria ribadisce che sia la società che i propri tesserati hanno agito nell’assoluto rispetto della normativa federale, come confida verrà accertato dalle competenti autorità. Da questo momento, il club e i propri tesserati non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito, nel doveroso rispetto del lavoro e delle competenze della giustizia sportiva”.

La Sampdoria ora dovrà presentare la propria difesa davanti al tribunale federale in attesa del giudizio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.