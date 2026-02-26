Sampdoria-Bari, Gregucci e la partita ‘della vita’: “Non possiamo regalare niente, Mantova? Una lezione”

Genova. Vigilia di un’altra partita importante per la Sampdoria. Domani sera, venerdì, arriva il Bari che è in piena zona retrocessione. Dalla loro i blucerchiati hanno la forza del Ferraris, che nel corso della gestione Gregucci è diventato un piccolo fortino, ma dall’altro lato c’è da dimenticare la sconfitta contro il Mantova che ha un po’ interrotto quella serie positiva che stava mettendo la classifica su binari più tranquilli. Il fatto che i punti in trasferta siano stati così pochi, sinora, è stato oggetto di riflessioni, ma neanche troppo: “Sì, sono valutazioni che facciamo – spiega Gregucci in conferenza stampa – il calendario a volte domina certi percorsi, ci aspettano molti impegni ravvicinati e preparare sessioni di allenamento con scrupolo diventa complicato. In più abbiamo valutazioni da fare sulle condizioni di tanti calciatori che sono da valutare con attenzione. Stiamo lavorando per cercare di far sì che fuori casa facciamo più punti. Tecnicamente non credo ci sia differenza, penso che andremo a lavorare via via con le condizioni psicologiche”.

Il Bari è oggettivamente in difficoltà, il cambio di passo alla fine non c’è stato sino in fondo e la squadra ha cambiato molto a gennaio: “Una volta si parlava di mercato di riparazione. Ho sentito parlare di partita della vita. Lo è di più per noi. Sarà una gara difficile, uno scontro diretto a tutti gli effetti, dovremo fare una partita seria e importante, non possiamo fare sbavature e regalare niente”.

Mantova, come detto, ha interrotto un percorso che sembrava avviato. Gregucci commenta: “La Sampdoria deve imparare da quella gara lì. Potevamo controllarla meglio”. Una lezione per chi aveva cominciato a guardare verso la parte alta della classifica invece che focalizzarsi sugli inseguitori: “Dobbiamo stare sul pezzo. Affrontare le cose gara per gara. Ci avvaliamo di uno dei popoli migliori, lo dice la storia. Le squadre si assomigliano, era partita dove dovremo essere molto presenti”.

A Mantova ci sono stati dei cali di attenzione: “In allenamento cerchiamo di lavorare su questi aspetti cercando di non fare più errori. Dobbiamo leggere bene le situazioni di gara, in una partita ci sono tante fasi, dobbiamo essere lucidi e metterlo sul campo”.

Tanti i giocatori da valutare, Viti sembra più verso il no che il sì. Sarà da vedere se Gregucci rischierà Palma, che è rimasto fermo tre settimane. “Ha voglia di giocare, ma si valuta l’entità di un rischio e di un altro. Il mestiere mio poi è molto criticabile”. Begic è tornato in gruppo ma anche su di lui il mister non si sbottona, anche se ha risolto il problema alla caviglia. Per Coda, invece una lesione di primo grado che lo esclude da questa partita. Potrebbe essere la partita di Esposito.

Le critiche dopo la partita della Sampdoria col Mantova sono state prese “Con serenità e responsabilità del lavoro che facciamo. Ci possono essere opinioni diverse e noi rispettiamo quelle di tutti”, commenta Gregucci.

Inevitabile soffermarsi su alcuni giocatori che stanno dando molto, soprattutto quelli nuovi, e altri un po’ meno: “Al netto dei vecchi e dei nuovi il nostro lavoro è mettere tutti nelle condizioni di fare buone prestazioni, che i giocatori abbiano la possibilità di giocarsi una chance”.

Tra questi ci sarà anche Pafundi: “Se il ragazzo avrà una chance potrà giocarsela bene, sarebbe folle che chi fa questo lavoro non sia soggetto a critiche ad analisi. Mi sembra lapalissiano che chi occupa questo ruolo debba avere responsabilità. Bisogna tenere conto di una cosa, questa nuova generazione ha nel telefonino il compagno più fedele. Se tiri un caco in faccia a un giocatore può reagire, tornare ad avere maturità. Se ha poca personalità subisce le critiche. Ognuno di noi dà risposte differenti”.

Tra le altre statistiche che caratterizzano questo campionato c’è la poca prolificità della Sampdoria nei primi 45 minuti: “Statisticamente sì ma la preparazione è la medesima. Nel secondo tempo arrivano i cambi dopo 15 minuti. Al minuto 60 la maggior parte delle squadre fa il cambio tattico. A volte dipende da quello. Le partite si rompono nel secondo tempo”.