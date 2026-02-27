Sampdoria – Bari LIVE (0-1): Moncini porta in vantaggio gli ospiti

Genova. Sampdoria – Bari 0-1 (26′ Moncini)

Il primo tempo di Sampdoria – Bari si conclude con il vantaggio degli ospiti per 0-1 grazie alla rete di Moncini al 26′.

Gregucci rischia Palma e Begic dal primo minuto, con il primo che rientra dopo tre settimane stop e il secondo che ha solo due sedute di allenamento in gruppo dopo il problema alla caviglia. Rientra Esposito tra i titolari. Alle spalle di Brunori nell’ormai classico 3-4-2-1 c’è Cherubini accanto allo sloveno.

Primo squillo della partita al 4′ con il palo di Henderson: il centrocampista si inserisce in area e fa partire un diagonale che si infrange sul legno. Un minuto dopo risponde il Bari con un tentativo di Rao smorzato da Palma e bloccato da Ghidotti.

Nei minuti seguenti la squadra di Gregucci fa suo il possesso e prova con pazienza a scardinare la difesa barese, non sempre impeccabile. Ma al 26′ arriva il colpo di scena: passa il Bari. Maliteso tra Cherubini e Cicconi che genera una palla persa con la corsia di destra ospite che ne approfitta: Esteves libero sulla destra serve Moncini, che anticipa Palma e deposita in rete in girata con un Ghidotti non perfetto. Sampdoria in svantaggio al primo vero rischio della partita.

Blucerchiati che reagiscono ma i biancorossi di Longo si chiudono a riccio a difesa della propria area di rigore, provando a spezzettare già il ritmo della gara. Una partita che si innervosice con il passare dei minuti tra varie perdite di tempo, falli e proteste (al 39′ l’espulsione di un collaboratore di Gregucci). Al 44′ rischio raddoppio Bari con un cross sulla destra di Piscopo che diventa un tiro all’incrocio dei pali che Ghidotti deve alzare in corner. E dopo un minuto di recupero, nel quale gli ospiti provano a rendersi pericolosi, terminano i primi quarantacinque minuti tra i fischi del “Ferraris”. Urge una reazione nella ripresa e, soprattutto, meno nervosismo e più lucidità.

46′ Il Bari guadagna un corner. Ghidotti sulla battuta disinnesca coi pugni. Sulla ripartenza la Sampdoria guadagna un fallo ma a prendere il giallo è Brunori, che spinge Odenthal a palla ferma.

45′ Un minuto di recupero

45′ Ammonito Henderson, il numero 16 era in attacco e compie un fallo quasi involontario perché anticipato da Maggiore

44′ Occasione Bari! Tiro cross di Piscopo quasi dalla linea di fascia che Ghidotti alza al’ultimo in corner. La palla stava per entrare in porta. Sugli sviluppi ci prova ancora Moncini, senza successo

41′ Ancora Moncini pericoloso: stop a seguire al volo con palla che si allunga un po’ ma che gli consente di provare il destro. Si sbilancia e per fortuna della Sampdoria spara alto

40′ Ammonito Palma, entrata dura in ritardo su Dorval

39′ Espulso per proteste un componente dello staff della Sampdoria in panchina

26′ Gol del Bari. Sampdoria che perde palla in uscita con Cicconi che serve Cherubini quando il compagno stava andando via. Ne approfitta Cistana che appoggia sul liberissimo Esteves (anche qui errore di posizionamento della catena di sinistra blucerchiaa). Il portoghese riesce a crossare verso il centro dell’area dove Moncini arriva prima di Palma e insacca nell’angolino basso alla destra di Ghidotti.

24′ Angolo per la Sampdoria battuto da Esposito, il portiere Cerofolini allarga parecchio il braccio per deviare e si fa male, gioco fermo.

20′ Angolo guadagnato dalla Sampdoria grazie a una sgroppata di Begic, la difesa del Bari non è perfetta nel gestire il tentativo verso il centro e alla fine mette oltre la linea. Nulla di fatto però sulla battuta di Cicconi sul primo palo dove ci sono solo maglie rosse

17′ Calcio di punizione di Esposito respinto dalla barriera, la palla torna alla Sampdoria, con un cross in mezzo dove Brunori non arriva per un soffio di testa

11′ Ammonito Artioli che atterra Begic. Il giocatore blucerchiato stava ripartendo in contropiede

5′ Risponde subito il Bari con un tentativo di Rao che si libera in area. Smorza la conclusione Palma con Ghidotti che blocca

4′ Palo di Henderson! Diagonale del numero 16 che si stampa sul secondo palo e torna nell’area di rigore

1′ Si parte con palla al Bari. Sampdoria che attacca verso la Nord.

Partita che si svolge in un clima molto disteso tra le due tifoserie, legate da un lungo gemellaggio.

La coreografia all'insegna dell'amicizia in Gradinata Sud

Formazioni Sampdoria – Bari

Sampdoria: Ghidotti, Palma, Abildgaard, Hadzikadunic, Di Pardo, Henderson, Esposito, Cicconi, Begic, Cherubini, Brunori.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Krastev, Coucke, Riccio, Ricci, Pafundi, Giordano, Depaoli, Ferrari, Conti, Casalino, Barak, Soleri.

Bari: Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani, Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval, Esteves, Rao, Moncini.

Allenatore: Longo.

A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Mané, Nicolaou, De Pieri, Traoré, Cuni.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto; assistenti: Di Giacinto di Teramo, El Filali di Alessandria; quarto ufficiale: Zanotti di Rimini; var: Campione di Lanciano; avar: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: Palma, Henderson (S); Artioli (B)