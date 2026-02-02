Troppi assenti nella maggioranza, salta la commissione: il centrodestra attacca

Genova. Nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, alle 9.30, era in calendario in consiglio comunale una commissione comunale con all’ordine del giorno la “acquisizione a titolo gratuito di un tratto di via Superiore Premanico per l’inserimento nell’elenco delle strade comunali”.

Una commissione “tecnica”, del genere che solitamente si risolvono senza una vera discussione, ma con una presa d’atto dei gruppi e con un rinvio all’aula, nel giro di pochi minuti. La commissione, tuttavia, non si è svolta per mancanza del numero legale.

In sala rossa troppi assenti. In particolare, a non presenziare, sono stati i consiglieri di alcuni gruppi di maggioranza, tutti tranne il Pd. Condizione che ha suscitato le critiche e le frecciate dell’opposizione.

“Dopo aver abbandonato, su ordine del Sindaco, lo scorso consiglio comunale la maggioranza delle sinistre diserta anche la commissione odierna. Sarà mica un chiaro segnale di insofferenza verso l’atto di sottomissione imposto ad assessori e consiglieri di maggioranza con l’ordine di sgombero della sala rossa allo scorso consiglio comunale?”, scrivono in una nota congiunta i gruppi di centrodestra.

“Ci chiediamo come Salis, che ancora sabato anziché essere a Genova continuava nelle sue passerelle nazionali, possa pensare di governare la nazione se non riesce nemmeno a coordinare la sua maggioranza già a partire dall’Abc della doverosa presenza in aula”, attaccano dalla minoranza.