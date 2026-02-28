Salis a Firenze sul dissesto idrogeologico: “La fragilità di Genova deve essere affrontata nella sua complessità, porterò la questione a Roma”

Firenze. Il Comune di Genova ha firmato una richiesta alla Regione per i fondi del dissesto idrogeologico e mercoledì ci sarà un incontro tra la sindaca Silvia Salis con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano.

“Genova è stretta in una morsa di frane e in una fragilità che viene sia da monte che da mare. È una situazione che non può più essere affrontata risolvendo in modo puntuale quello che accade. Va considerata nella sua complessità e nella sua interezza”. Lo ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine della convention ‘La Manifattura delle idee’, a Firenze.

“La lettera alla Regione si fa in modo automatico quando si si configura questo tipo di situazione di emergenza – ha spiegato Salis -. Porterò questo problema sul tavolo del capo della protezione civile perché Genova ha bisogno di un intervento definitivo con prospettiva a lungo termine e governativo”.