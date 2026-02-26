Castelletto, l’ex Sacro Cuore venduto a un’immobiliare: in arrivo residenze di lusso

Genova. Dopo circa 3 anni sul mercato, e 13 anni di inutilizzo, il complesso che ospitava il Sacro Cuore, scuola privata sulle alture di Castelletto, a Genova, è stato venduto.

L’annuncio che fino a qualche tempo fa si poteva ancora trovare online sui principali portali di real estate parlava di una base di vendita di 2,5 milioni di euro per 7000 metri quadri suddivisi in tre diversi edifici oltre a 9000 metri quadri di parco.

Secondo indiscrezioni l’acquirente sarebbe una società di sviluppo immobiliare italiana, con sede a Milano, intenzionata a ricavare all’interno del compendio appartamenti di lusso destinati a turisti e trasfertisti.

Se venisse confermata l’ipotesi del residence luxury, tuttavia, la società immobiliare dovrebbe presentare richiesta al Comune di Genova per un cambio di destinazione d’uso: oggi sull’ex Sacro Cuore è imposto un vincolo di utilizzo a “servizi” (case di riposo, sanità privata, studentato, luogo di culto).

Gli edifici, all’indirizzo di via Lorenzo Stallo 18, sono stati costruiti all’inizio del XX secolo e decorati in stile liberty e razionalista per i fratelli Stallo come residenze familiari. Sono diventati una scuola, donati a un ordine religioso, negli anni Trenta.

La villa storica del Sacro Cuore, negli ultimi anni di attività didattica, comprendeva nido, scuola materna, primaria e una classe di scuola media. Nel 2013 erano 150 i bambini e i ragazzi che vi studiavano, una trentina gli insegnanti. Ancora oggi gli ex studenti del Sacro Cuore sono in contatto tra loro.