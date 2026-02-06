Sabato 7 febbraio a Genova giornata dedicata alla valorizzazione della professione forense

Genova. Sabato 7 febbraio alle ore 10, l’Ordine degli Avvocati di Genova organizza presso il Centro Cultura e Attività Forensi (via XII Ottobre 3) la tradizionale Cerimonia dedicata alla valorizzazione della professione forense, al riconoscimento dei percorsi professionali più longevi e all’accoglienza dei nuovi iscritti all’Albo.

L’evento si aprirà con il discorso del Presidente dell’Ordine Stefano Savi, seguito dalla consegna delle medaglie d’oro e delle pergamene agli avvocati che nel 2026 raggiungono i 50 anni di professione: Rodolfo Bozzo, Renzo Guerrini, Renato Mottola e Franco Rusca.

Un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Mario Sguerso, che festeggia lo straordinario traguardo dei 70 anni di professione, e a Amina Longobardi, che ha raggiunto i 50 anni di professione nel 2025.

Spazio quindi agli avvocati con 60 anni di iscrizione all’Albo: Sergio Maria Carbone, Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, Enrico Delle Piane, Sergio G.B. Formento e Annaclara Longobardi.

Durante la mattinata saranno inoltre premiati i Commissari d’Esame 2024/2025: Pietro Bogliolo, Francesca Poggi, Alexander Beecroft e Giorgio Fossa.

Ampio spazio sarà riservato anche ai giovani avvocati. Il Premio Clori Iovine Riccio Tabassi (AIGA) sarà assegnato alla più giovane abilitata dell’ultima sessione d’esame, Erica Curti, mentre il Premio Giuseppe Ferraris (AIGA) andrà a Francesco Peloso come più giovane abilitato.

Il Premio Toga “Filippo Gramatica”, promosso dalla Camera Penale, sarà conferito a Greta Mancuso.

A concludere l’evento, la consegna delle pergamene ai neo-avvocati, che entrano ufficialmente a far parte dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Genova: Massimiliano Alloise, Chiara Andrei, Pietro Botto, Martina Bruno, Edoardo Caminale, Erica Curti, Manuela Del Bianco, Diomira Delu’, Giada Donati, Andrea Denaro, Giorgio Fossa, Giacomo Fossati, Stefano Fulcheri, Simone Giusquiami, Maria Guzzini, Gianluca Martinelli, Nicole Meyerhoff, Andrea Miglia, Aurora Moncheroni, Tanya Melissa Sagnay Moran, Gaia Nicolini, Edoardo Oliva, Lorenzo Paglia, Francesco Pallotta, Gioele Patrone, Francesco Peloso, Mara Pini, Martina Revelant, Alessandro Riggio, Stefano Romano, Emanuela Sciutto, Silvia Stella, Federica Tiscornia, Lorenza Turlizzi, Francesca Valentini, Alessio Vrenna, Gaia Zecchi.

«Questa cerimonia – sottolinea il Presidente dell’Ordine Stefano Savi – rappresenta un momento di forte identità per l’Avvocatura genovese: celebra l’esperienza, il rigore e il senso delle istituzioni di chi ha dedicato una vita alla professione e, allo stesso tempo, accoglie le nuove generazioni chiamate a raccoglierne l’eredità. È un passaggio simbolico che unisce memoria, presente e futuro dell’avvocatura»