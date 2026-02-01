Rugby, due ragazze genovesi convocate al raduno della Nazionale Under 21

Genova. Le genovesi Martina Barabino e Laura Foscato sono tra le atlete convocate dal Responsabile Tecnico Diego Saccà per il raduno delle “Azzurrine” Under 21 che si terrà a Parma dal 5 al 7 febbraio.

Entrambe le ragazze giocano con la maglia del CUS Milano Rugby e studiano nel capoluogo lombardo (Martina è iscritta alla Facoltà di Economia, mentre Laura a Scienze Infermieristiche). I loro inizi con la palla ovale sono stati nell’Amatori Genova per Barabino e nel CAP per Foscato, in seguito entrambe hanno giocato l’Under 16 in una squadra composta da ragazze di tutta la Liguria sotto il tutoraggio del Vallecrosia Rugby, per poi trasferirsi a Milano dall’Under 18.

Questo raduno si inserisce nel cammino di preparazione al primo 6 Nazioni Femminile Under 21 che si svolgerà tra aprile e maggio.