Impianto Ex Rubattino in via Melegari, si torna a parlare di riqualificazione

Genova. Abbandonato da 15 anni, ormai nascosto da rovi ed edera, il campo pieno di crepe, reso inutilizzabili a causa di un complicato contenzioso legale tra il Comune di Genova e la storica società sportiva Rubattino, è da tempo esempio di degrado e immobilismo: l’impianto sportivo di via Melegari, nella zona di San Teodoro, è tornato all’attenzione del consiglio comunale di Genova.

Approvata, nell’ultima seduta, una mozione della Lega per la riqualificazione del sito. “Esprimiamo grande compiacimento per l’approvazione in consiglio comunale della mozione sulla riqualificazione delle aree sportive ex Rubattino di via Melegari – dicono la capogruppo Paola Bordilli e il consigliere Alessio Bevilaqcua – un risultato politico importante che segna un primo passo concreto verso la restituzione di quest’area al quartiere di San Teodoro dopo oltre dieci anni di abbandono”.

“L’approvazione della mozione è un segnale atteso da tempo – aggiungono Bevilacqua e Bordilli – siamo contenti che il consiglio comunale abbia riconosciuto l’urgenza di intervenire. Ora serve coerenza: questo voto deve tradursi subito in azioni concrete. C’è grande soddisfazione per un atto che nasce dall’ascolto del territorio e dal lavoro portato avanti insieme ai cittadini”.

“Adesso è necessario avviare immediatamente il processo di riqualificazione, partendo dagli interventi urgenti di manutenzione del verde, pulizia e derattizzazione. C’è contentezza per il risultato raggiunto. Domani però dovranno arrivare i fatti”, concludono.

Ai tempi l’area sopra le alture tra Sampierdarena e Salita degli Angeli – un tempo campo da tennis, poi da calcio in sintetico – era oggetto di una convezione tra Comune e Rubattino che prevedeva la gestione e la realizzazione di opere da parte della società. La proprietà dell’insieme sarebbe poi passata al Comune. Dato che la società non riuscì a compiere le opere concordate, gli spazi non ottennero l’agibilità condizione senza la quale il Comune ebbe la possibilità di acquisire l’area che nel frattempo rimase occupata da Rubattino che però non se ne occupò.