Arrestato

Ruba una borsa griffata alla fermata del Flixbus, bloccato dai carabinieri

I militari della stazione di Genova San Teodoro e Scali erano impegnati in un servizio a piedi quando hanno notato la scena

carabinieri

Genova. Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a rubare una borsa di marca a una donna che stava aspettando il pullman alla fermata del Flixbus in via Bersaglieri d’Italia.

I militari della stazione di Genova San Teodoro e Scali erano impegnati in un servizio a piedi quando hanno notato la scena. Sono subito intervenuti e lo hanno bloccato.

Identificato e portato nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, è stato processato per direttissima in mattinata.

