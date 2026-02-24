Rotary Day 2026: gli undici club genovesi in campo a favore della comunità

Genova. Il 23 febbraio 1905, Paul Harris e i suoi amici fondavano a Chicago il primo Rotary Club della storia. Centoventuno anni dopo, gli undici Rotary Club genovesi – Genova, Genova Ovest, Genova Est, Genova Sud Ovest, Genova Nord, Genova Golfo Paradiso, Genova Nord Ovest, Golfo di Genova, Genova San Giorgio, Genova Centro Storico, Genova Lanterna – si sono ritrovati questa mattina a Palazzo Tursi per il Rotary Day, per presentare alla città le attività dell’anno. Progetti concreti, radicati nel territorio, migliaia di ore di lavoro offerte gratuitamente dai soci dei Rotary Club Genovesi, progetti per salute, inclusione sociale, sicurezza e solidarietà.

«Il Rotary Day 2026, così come viene tradizionalmente celebrato a Genova» afferma Luigi Gentile, Governatore del Distretto Rotary 2032, comprendente la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo, «rappresenta un momento di sintesi di alcune delle più significative attività realizzate nella prima metà dell’anno rotariano, a conferma della straordinaria capacità di cogliere i bisogni della comunità e di tradurli in azioni concrete, che vedrà il suo completamente nel secondo semestre dell’anno rotariano. Numerose altre attività e progetti di servizio sono in corso di realizzazione, per creare cambiamenti positivi e duraturi nelle nostre comunità, “Uniti per fare del bene”, così come recita il motto del presidente internazionale di quest’anno, l’italiano Francesco Arezzo. Undici Club, una sola città, l’attenzione costante per la cultura anche quale motore di sviluppo del territorio, numerose ed efficaci azioni concrete per cambiare vite, contribuire a ridurre il disagio, riaccendere la speranza».

«Siamo qui per esprimere un ringraziamento alla grande comunità del Rotary, che è sempre vicina ai bisogni delle genovesi e dei genovesi, con diversi progetti sociali che hanno una ricaduta economica e sociale importante sulla città, dal tema sanitario a quello sociale, alla lotta alle discriminazioni di genere, e tutto questo si muove sulle gambe donne e uomini, che dedicano una parte del proprio tempo libero, del tempo professionale per aiutare gli altri – ha detto il vicesindaco, Alessandro Terrile, intervenuto questa mattina per portare i saluti dell’amministrazione – il Comune è a disposizione per costruire collaborazioni che vanno nel senso della disponibilità per gli altri».

Contro la polio: Un Soffio di Speranza al Teatro Carlo Felice

Il 30 novembre 2025 gli undici Club genovesi, con il Distretto 2032, hanno riempito il Teatro Carlo Felice per il concerto «Un Soffio di Speranza», a favore della campagna End Polio Now. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice e la Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 e ha avuto il patrocinio di Commissione Europea, Regione Liguria e Comune di Genova.

Il concerto, offerto gratuitamente alla cittadinanza dagli 11 Rotary Club genovesi, con il supporto del Distretto 2032, ha visto l’esibizione dell’Orchestra di fiati e percussioni “Città di Genova”. La raccolta fondi conseguente al concerto, a cui hanno contribuito sia i cittadini sia i soci dei Rotary Club Genovesi, permetterà di vaccinare contro la polio oltre 100mila bambini.

Salute e prevenzione: dal primo soccorso allo screening itinerante

Il Rotary Club Genova Est, con il Genova Lanterna come co-capofila e tutti i Club cittadini insieme ai Club di Savona e Rapallo Tigullio, ha promosso il service “Cultura del Primo Soccorso”. La campagna “Viva!” ha portato centinaia di studenti a esercitarsi nelle manovre di rianimazione in tre luoghi simbolici: il Teatro Ariston di Sanremo, l’Acquario di Genova e la Via dell’Amore alle Cinque Terre. Sono stati donati 500 manichini didattici alle scuole liguri nell’ambito del progetto regionale “Primo Soccorso a Scuola”, e proseguono gli incontri di formazione aperti alla comunità.

Il Rotary Club Genova San Giorgio ha guidato una campagna di screening itinerante nei quartieri della città, con il Genova Est, il Genova Nord Ovest, il Rotaract San Giorgio e l’Inner Wheel Genova Sud Ovest. Le giornate, svolte in più municipi, hanno affrontato ogni volta un tema diverso – papillomavirus, maculopatie, nei e macchie della pelle – affiancando informazioni sul primo soccorso e materiali divulgativi. Il format, replicabile, mira a trasformare la prevenzione in patrimonio comune.

Cure palliative: un hospice per Genova e sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti

Il Rotary Club Genova Sud Ovest, insieme ad altri Club genovesi e con il contributo del Distretto 2032, sostiene l’apertura di un nuovo Day Hospice oncologico per le cure palliative nel quartiere di Albaro. Il progetto, affidato alla Fondazione Gigi Ghirotti, prevede l’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari all’avvio della struttura. I lavori si stanno completando in questi giorni e l’inaugurazione è prevista a breve.

Anche il Rotary Club Genova Centro Storico ha confermato il suo storico impegno a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti.

Inclusione e formazione e sicurezza giovanile: “nessuno deve restare indietro” e “la borsa della spesa”

Il Rotary Club Genova Golfo Paradiso coordina il service “Nessuno deve restare indietro”, a cui prende parte con altri Club e Rotaract genovesi. Il progetto offre formazione professionale a persone in condizioni di fragilità: un corso di pasticceria per detenute della Casa Circondariale di Pontedecimo, realizzato con la Pasticceria Poldo, e un corso di saldatura per giovani immigrati con l’Istituto Italiano della Saldatura. Soci Rotary affiancano i partecipanti con percorsi di mentoring. Il Club è Special Sponsor della Mezza Maratona di Genova e di MdG for Charity: i premi della Family Run sono prodotti di pasticceria realizzati dalle detenute del corso.

Con «La borsa della spesa. Un pasto per tutti», capofila il Rotary Club Genova Nord Ovest, in collaborazione con l’Associazione Valori Alpini, i soci del Rotary hanno distribuito pasti caldi ai senzatetto e generi alimentari non deperibili alle famiglie bisognose.

Il Rotary Club Genova Est, con i Rotaract genovesi, ha lanciato una campagna rivolta ai giovani sul drink spiking, cioè l’aggiunta non autorizzata di sostanze alle bevande. Attraverso eventi interattivi, monologhi e testimonianze, la campagna costruisce consapevolezza e cultura della sicurezza, in collaborazione con scuole e associazioni di settore.

Solidarietà in porto: i marittimi e la Stella Maris

Il Rotary Club Genova Ovest, con il Distretto 2032 e i Club genovesi, sostiene la Fondazione Apostolato del Mare – Stella Maris, che dal 1954 assiste i marittimi in transito a Genova. Circa 7.000 navi scalano lo scalo ogni anno: il personale navale, spesso lontano dalla famiglia per settimane, trova nella Stella Maris un punto di riferimento. Il Rotary ha donato dispositivi di protezione individuale necessari ai volontari – ai quali si sono uniti alcuni soci dei Rotary Club Genovesi – per accedere a bordo: calzature antinfortunistiche, gilet ad alta visibilità, elmetti e giacche tecniche. La consegna è avvenuta il 20 gennaio 2026 a Palazzo San Giorgio, alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Cultura, inclusione e valorizzazione del territorio: il secondo Premio letterario “Liguria terra di emozioni”

Nel corso dell’anno, il Rotary Club Genova San Giorgio, capofila con gli altri dieci Club Genovesi, ha organizzato il secondo Premio letterario “Liguria terra di emozioni”, che consente a scrittori non professionisti, ma di qualità, di inviare propri racconti, selezionati da un’apposita giuria e premiati. Pubblicati in un libro, i migliori fa questi racconti, letti da volontari rotariani, sono offerti, sotto forma di audiolibro, a persone ipovedenti, non vedenti e residenti di RSA.