Rissa in strada a Sampierdarena: un 24enne in ospedale e due denunce

Genova. Due denunce per rissa a Sampierdarena e indagini in corso per risalire agli altri due partecipanti.

L’intervento della polizia è di giovedì mattina intorno alle 7 dopo una segnalazione su una rissa in via Nicolò D’Aste.

All’arrivo delle volanti gli uomini coinvolti si erano già allontanati, tranne uno, un giovane di 24 anni cittadino marocchino ferito al collo. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Villa Scassi e poi dimesso con sette giorni di prognosi.

Gli agenti hanno avviato le ricerche per individuare l’uomo descritto dal ferito e lo hanno trovato in via Cantore, ubriaco. Identificato in un 28enne anch’esso cittadino marocchino, è stato portato in questura. Entrambi sono stati denunciati.