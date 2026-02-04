Maxi rissa tra antifascisti e militanti di blocco studentesco: 13 denunciati, perquisizioni della Digos tra Genova e La Spezia

Genova. Tredici persone, tra antifascisti genovesi e militanti di estrema destra appartenenti a Blocco studentesco sono state denunciate dalla Digos per una rissa che si è verificata la notte del 4 gennaio in centro storico a Genova nella zona di salita Pollaiuoli.

Stamattina all’alba i poliziotti hanno eseguito numerose perquisizioni tra Genova e La Spezia e sequestrato cellulari e indumenti per trovare riscontri rispetto ai riconoscimenti di quanti hanno partecipato alla rissa. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle telecamere di sorveglianza. I due gruppi si sarebbero affrontati con caschi e cinture, una catena e spray urticante.

Ad essere denunciati sono sette antifascisti appartenenti al gruppo Oregina Antifascista e sei militanti di Blocco studentesco, di cui uno genovese e cinque spezzini. Tra questi due minorenni. Anche gli altri denunciati sono tutti molto giovani e hanno età compresa tra 17 e 24 anni.

Nelle perquisizioni a casa dei due minorenni sono stati trovati anche un manganello telescopico, una catena, spray al peperoncino e di adesivi raffiguranti simbologie di estrema destra.