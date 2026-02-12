Riforma della sanità, Bucci: “Superati tutti i rilievi del ministero, fare i gufi non porta mai benefici”

Genova. I rilievi del ministero della Salute sulla riforma della sanità “erano amministrativi e burocratici, sono tutti perfettamente superati e si va avanti“. A dirlo è il presidente ligure Marco Bucci a margine della conferenza stampa sugli eventi della Regione al Festival di Sanremo.

“Non avevo alcun dubbio, anche perché ho avuto alcune interlocuzioni con i ministri e ovviamente abbiamo visto che le cose andavano bene – ha aggiunto il governatore -. Certamente anche la parte amministrativa deve essere messa a posto, e quindi abbiamo messo a posto completamente tutta la parte amministrativa”.

Da Roma erano arrivate obiezioni su alcuni punti della legge regionale che accorpa tutte le Asl in un’unica azienda e riunisce sotto un’unica regia gli ospedali dell’area genovese. In particolare erano stati contestati gli stipendi dei due direttori generali (200mila euro lordi) e la figura del direttore d’area. L’intesa, come anticipato oggi dal Secolo XIX, è arrivata con l’impegno della Regione a coprire le retribuzioni con fondi propri.

Bucci poi si rivolge all’opposizione: “A tutti quelli che hanno fatto i gufi qualche settimana fa rispondiamo che fare i gufi non porta mai nessun beneficio, soprattutto ai cittadini che si trovano sballottati da uno che dice A e l’altro che dice il contrario di A, con che vantaggio?”.

Nel frattempo arrivano nuove critiche dai sindacati per la cessione di ramo aziendale con cui il centro trasfusionale del Galliera passerà direttamente alla nuova Azienda ospedaliera metropolitana. Cgil e Uil hanno contestato il merito dell’operazione ma anche il metodo, lamentando il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.

“I sindacati sanno già tutto di questo sin da dicembre, quindi parliamone – la replica di Bucci -. C’è un tavolo sindacale, abbiamo qui i sindacati quasi ogni giorno, quindi di possibilità di parlarne ce n’è a bizzeffe”. E sugli annunciati disagi per i pazienti: “Sicuramente non ci sarà alcun peggioramento, questo lo posso garantire. Ma soprattutto bisogna pensare che in futuro faremo la convenzione con il Galliera. Non c’è nessun problema da questo punto di vista, è tutto in accordo e tutto viene fatto in accordo con il consiglio d’amministrazione del Galliera”.