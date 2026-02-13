Riforma dei municipi, ecco le linee sperimentali per il “forum di cittadinanza”: si parte dal Centro Est

Genova. La giunta comunale ha approvato le linee sperimentali per l’avvio del percorso “Verso un forum di cittadinanza nel municipio Centro Est”.

La delibera, proposta dalla sindaca Silvia Salis, di concerto con l’assessore al Decentramento e Partecipazione Davide Patrone e l’assessora all’Urbanistica e alla “Città dei 15 minuti” Francesca Coppola, segna un cambio di passo nelle linee di mandato 2025–2030, con l’obiettivo di “rendere Genova una città della democrazia e dei diritti”, dicono dal Comune.

“Con l’avvio del percorso per un Forum di cittadinanza nel municipio Centro Est compiamo un passo concreto nella direzione di un’amministrazione più responsabile e vicina ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – la partecipazione è uno strumento operativo per affrontare in modo integrato le questioni che incidono sulla qualità della vita delle persone: il sociale, la sicurezza, la cura dello spazio pubblico. Nel centro della nostra città coesistono fragilità e straordinarie energie civiche: farle dialogare in un percorso strutturato significa porre le basi per costruire soluzioni condivise, superando la frammentazione degli interventi e rendendo più efficace l’azione del Comune”.

Il Forum vedrà quindi lo sviluppo di progettazioni condivise e la presa in cura collettiva dei beni pubblici. L’iniziativa nasce dalla necessità di “riconnettere le istituzioni con la comunità” – dicono dalla giunta – ponendo i municipi come nucleo istituzionale di prossimità”.

“La riforma dei municipi e della partecipazione è il cuore della nostra azione politica – dichiara l’assessore al Decentramento e Partecipazione Davide Patrone – con questo Forum sperimentale nel Centro Est diamo mandato al territorio di costruire un modello di relazione nuovo, basato sulla reciprocità. Non stiamo solo creando uno spazio di ascolto, ma una struttura capace di evitare la frammentazione amministrativa e di dare risposte concrete. Entro il 2027, anche grazie all’inserimento di esperti facilitatori nei nostri uffici, vogliamo che ogni municipio disponga degli strumenti necessari per praticare questa corresponsabilità, rendendo la partecipazione decisoria parte integrante delle nuove funzioni attribuite ai Municipi”.

“Questo percorso – dichiara Francesca Coppola, assessora all’Urbanistica – si inserisce perfettamente nella visione della ‘Città dei 15 minuti’, dove il coinvolgimento dei cittadini non è un accessorio ma un pilastro della rigenerazione urbana. Il Forum ci permetterà di armonizzare le trasformazioni urbanistiche con i patti educativi, i progetti di comunità e la cura del verde urbano. Puntiamo a una “cura del territorio”, dove l’urbanistica dialoga costantemente con il sociale e l’ambiente per generare benessere diffuso”.

La scelta della forma tecnica è strategica: si procederà tramite un “Patto di collaborazione”, che valorizza il protagonismo attivo del municipio e consente di avviare immediatamente la sperimentazione.

Nel corso del 2026, parallelamente al monitoraggio e alla valutazione d’impatto, sarà avviata la scrittura di un regolamento ad hoc, parte integrante della riforma dei Municipi, con l’obiettivo di dotare tutti i Municipi cittadini di questo strumento entro il 2027.

La delibera prevede inoltre un mandato alla direzione generale del Comune per l’attivazione di una struttura incaricata di far dialogare i diversi settori (Urbanistica, Sicurezza, Casa, Sociale), così da fornire risposte unitarie ai bisogni del territorio.

Il modello partecipativo del Forum si pone diversi obiettivi: promuovere l’ascolto reciproco tra istituzioni e forze vive del territorio, favorire una gestione strutturata delle conflittualità e sostenere processi di co-decisione orientati a esiti programmatori sostenibili.

“Il forum è importante – dichiara la presidente del municipio Centro est Simona Cosso – perché i soggetti che vi parteciperanno rappresentano tutte le realtà che vivono, lavorano ed operano nei quartieri del Municipio e del centro storico. Il Forum si pone l’obiettivo di mettere in campo, insieme al Municipio, possibili soluzioni da condividere con l’amministrazione e costruirle, pur nel rispetto dei ruoli con una pratica di corresponsabilità, che mira a stabilizzare il confronto con la cittadinanza, a ridurre la frammentazione delle domande e a consolidare una rappresentanza civile all’interno di un territorio segnato da una pluralità di interessi, non di rado conflittuale tra loro. Per questo credo che il forum possa costituire un soggetto riconosciuto anche formalmente con un atto del municipio”.

A differenza delle esperienze passate, l’intera sperimentazione annuale sarà monitorata costantemente dall’area Servizi civici e dalla direzione Urbanistica, con una valutazione finale degli esiti che sarà validata dalla giunta.