Rifiuti abbandonati, sorpreso mentre scarica la lavatrice in strada: ancora sanzioni a Sestri Ponente e Cornigliano

Genova. Sono proseguiti anche in questa prima settimana di febbraio i controlli della Polizia locale relativi all’abbandono di rifiuti sui territori di Sestri Ponente e Cornigliano. In particolare, sono state controllate le zone ritenute più sensibili come corso Ferdinando Perrone, piazza Metastasio, largo Barulli, via Francesco Rolla e piazza Aprosio.

In tutto le sanzioni accertate per abbandono di rifiuti sono state cinque, di cui tre con una multa di mille euro a causa della maggiore gravità dell’infrazione. Una persona, inoltre, è stata colta sul fatto dagli agenti grazie a una telefonata arrivata al numero unico, mentre per le altre violazioni si è rivelato essenziale il sistema di videosorveglianza cittadino.

I materiali abbandonati sono principalmente elettrodomestici, mobili e una lavatrice di grosse dimensioni.

“La campagna che la Polizia locale sta portando avanti contro il contrasto dell’abbandono dei rifiuti continua a dare risultati – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi -. Gli agenti sul territorio stanno facendo un grande lavoro, grazie anche alla tecnologia a nostra disposizione e un paziente lavoro di pattugliamento del territorio. Questa volta sono riusciti a cogliere in flagrante un trasgressore grazie a una chiamata tempestiva di cittadini al numero unico, segnale non solo che la collaborazione tra corpo e cittadinanza è fondamentale, ma anche che quest’ultima è disposta a fare la sua parte affinché la salute e l’incolumità di tutti venga salvaguardata nonostante i comportamenti scorretti di altri”.