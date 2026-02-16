Referendum, appello di 32 genovesi ‘illustri’ per il No: tra loro Bruno Morchio, Franco Henriquet e Carlo Castellano

Genova. Anche la società civile genovese scende in campo per il No al referendum della giustizia targata Nordio. E lo fa lanciando un appello “Senza fanatismi: cittadini genovesi per il No al Referendum Giustizia” sottoscritto da 32 persone tra avvocati, medici, scrittori, musicisti, docenti ed esponenti della cultura.

“Nello spirito dell’appello – spiegano i firmatari – la contrarietà alla riforma Nordio non si basa su ragioni di schieramento politico (pro o contro il Governo?), né su semplificazioni irrazionali (pro o contro la magistratura?). Le ragioni del No derivano da una valutazione serena e obiettiva dei contenuti e degli effetti della riforma, secondo criteri di razionalità e coerenza con l’interesse generale”. L’appello sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 18 febbraio alle 11.00 presso la sede dell’Associazione Le Radici e le Ali, via dei Giustiniani, 12/4.

Tra gli esponenti, solo per citarne alcuni, Filippo Biolè (avvocato, presidente Accademia Ligustica, Presidente Aned Genova), Carlo Castellano (fondatore Esaote), Gisella De Simone (professore UniGe), Marco Doria (professore UniGe, ex sindaco), Giuseppe G. Giacomini (avvocato), Franco Henriquet (ex primario Anestesiologia Policlinico San Martino), Gianni Martini (musicista), Bruno Morchio (scrittore), Dado Moroni (musicista), Egle Possetti (attivista contro l’incuria nella gestione dei beni pubblici), Elisabetta Pozzi (attrice, Teatro Nazionale di Genova).