Recco, 53enne travolto da un’onda cade sugli scogli: in rianimazione al San Martino

Recco. Un uomo di 53 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Martino dopo essere stato travolto da un’onda sul lungomare Bettolo, a Recco.

L’uomo stava facendo una passeggiata con la moglie e con la suocera all’altezza degli scogli quando è arrivata l’onda, che lo ha fatto cadere e battere la testa sulle rocce.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Recco, i volontari del soccorso di Ruta, l’automedica e la capitaneria di porto.

L’uomo è stato recuperato e stabilizzato prima di essere trasferito in codice rosso al San Martino. Le sue condizioni sono gravi. Lievemente ferite la moglie e la suocera.