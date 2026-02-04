  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Recco, sostituzione rete idrica in corso: nelle zone collinari ripristino alle 21

Per limitare i disagi, sono disponibili due autobotti in piazza Nicoloso e sul Belvedere di Megli

sostituzione tubo rotto

Recco. È in corso l’intervento per completare il passaggio dalla rete idrica vecchia a quella nuova, con la sostituzione delle condotte vetuste dell’acquedotto. Le operazioni stanno procedendo regolarmente.

L’acqua tornerà gradualmente nelle diverse zone del territorio, in alcuni settori prima e in altri successivamente. Nelle zone collinari e nelle frazioni il ritorno dell’acqua potrebbe richiedere più tempo, con un ripristino stimato intorno alle ore 21 di questa sera. Il ritardo è dovuto alla necessità di permettere ai serbatoi di riempirsi gradualmente tramite il pompaggio verso l’alto.

Per limitare i disagi, sono disponibili due autobotti in piazza Nicoloso e sul Belvedere di Megli. È attivo anche il Coc, contattabile oggi per emergenze o informazioni utili ai numeri: 0185 7291283 e 339 2931264.

Nel corso della giornata il Comune aggiornerà circa l’avanzamento dei lavori.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.