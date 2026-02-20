Recco, proseguono i lavori di messa in sicurezza sulle strade delle frazioni collinari

Recco. Proseguono i lavori di messa in sicurezza nelle aree collinari e frazionali di Recco, con due cantieri attualmente attivi su tratti stradali che negli ultimi anni hanno subito danni dovuti sia alla vetustà delle infrastrutture sia agli eventi meteorologici particolarmente intensi.

In via Nostra Signora del Fulmine, arteria che collega la zona collinare di levante con il centro cittadino, sono in corso gli interventi di sistemazione della strada, che presentava cedimenti, e il consolidamento di un muro in pietra a secco parzialmente franato. Opera che garantirà maggiore sicurezza alla viabilità e a prevenire ulteriori dissesti.

Un secondo cantiere è operativo in via Ponti Romani, nella zona di Corticella, dove si sta procedendo al rifacimento del muro d’argine danneggiato da un importante evento alluvionale. L’intervento comprende il ripristino strutturale dell’argine e la messa in sicurezza del tratto stradale adiacente.

“Prosegue l’attività nelle zone frazionali – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli – stiamo intervenendo sulle numerose strade che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali o che mostrano criticità legate alla loro età. È una programmazione avviata all’inizio del mandato, nel 2019, che stiamo portando avanti con continuità. Nel prossimo futuro sono previsti molti altri interventi, già approvati e finanziati, oltre a quelli attualmente in fase di progettazione e di reperimento fondi”.