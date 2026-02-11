Recco, prosegue la manutenzione del verde: a ogni taglio piante sostituite

Recco. Proseguono a Recco gli interventi programmati sul verde pubblico nell’ambito del Piano comunale delle potature e della messa in sicurezza delle alberature. Nella giornata di lunedì si sono svolte due operazioni distinte, tra la mattina e il pomeriggio, in aree diverse della città.

Nel corso della mattina, le squadre della ditta incaricata sono intervenute in via dei Fischi, zona piazzale Olimpia, per procedere alla potatura di una canfora al taglio di alcuni eucalipti ormai secchi e considerati pericolosi. Le piante, compromesse e instabili, stavano infatti rischiando di cadere sulla carreggiata, rappresentando un potenziale rischio per automobilisti e pedoni.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata su piazza San Giovanni Bono, dove è stata effettuata la potatura dei lecci. Un’operazione necessaria per garantire la corretta crescita delle piante, migliorare la sicurezza.

“Le piante secche e pericolose che vengono abbattute verranno poi sostituite da nuove alberature − sottolineano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde urbano Edvige Fanin − per mantenere inalterato l’equilibrio del verde. Ogni pianta tagliata andrà sostituita da una pianta identica o con caratteristiche similari, così da garantire i microclimi delle diverse zone, soprattutto in vista delle estati sempre più calde e afose. E proprio per garantire ombra e frescura, accanto a questi interventi prosegue anche l’attività di implementazione del verde urbano, un programma parallelo che prevede nuove piantumazioni e l’ampliamento delle aree alberate”.