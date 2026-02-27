Recco, piazzale Europa cambia volto: partito il restyling

Recco. Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazzale Europa, un intervento atteso che ridisegnerà uno degli spazi più utilizzati della città. Il cantiere avrà una durata di tre mesi, con conclusione prevista entro la fine di maggio. Il restyling prevede una spesa di 150mila euro.

La necessità di intervenire nasce dai problemi legati al deflusso delle acque meteoriche, che rappresentano l’elemento principale dell’opera. Il progetto prevede inoltre il rifacimento completo dell’asfalto, la riorganizzazione dei parcheggi, compresi i posti moto, il ripristino delle aree verdi parzialmente rimosse per consentire l’attività degli autoscontri, la realizzazione dei nuovi cordoli e la sostituzione delle panchine.

“In parallelo a queste opere, in piazzale Europa si procederà anche alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, un intervento che non riguarda soltanto l’ammodernamento degli impianti per migliorare la resa illuminotecnica, ma che punta anche a incrementare i livelli di sicurezza dell’area” chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai Lavori pubblici Sara Rastelli.

La viabilità è stata modificata per tutta la durata del cantiere. In Piazzale Europa vige il divieto di circolazione veicolare e pedonale, nell’area di sosta accanto a via Giustiniani e alla chiesa di San Ro