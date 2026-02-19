Recco, arriva in via Roma il semaforo intelligente

Recco. Un nuovo semaforo intelligente sarà installato lungo SP333 (via Roma), all’altezza di via Revello, con l’obiettivo di regolare in modo più fluido l’immissione da via Vastato e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali. L’intervento, programmato a partire dal 23 febbraio, introduce per l’impianto semaforico una tecnologia di ultima generazione, pensata per coniugare la continuità del traffico su via Roma con la tutela della sicurezza per i veicoli che si immettono sulla strada provinciale o per chi deve percorrere l’attraversamento.

Il semaforo sarà attivabile a chiamata dai pedoni. Allo stop è prevista una placca di rilevamento che al passaggio del veicolo attiverà automaticamente il verde in via Vastato e il rosso in via Roma.

“La soluzione è stata studiata per mantenere fluido il traffico su via Roma – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – consentendo al contempo manovre di immissione sicure da via Vastato, riducendo i tempi morti quando ci sono auto in attesa sulla strada laterale e rendendo gli attraversamenti pedonali protetti. Si tratta di un intervento tecnico che nasce da una progettazione attenta alle esigenze dei cittadini”

Per consentire l’intervento sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del giorno 23 febbraio e fino al termine dell’installazione di nuovo impianto semaforico, all’interno degli stalli di sosta tracciati lato torrente, per metri lineari 15 a monte delle strisce pedonali tracciate in luogo. Istituito anche senso unico alternato di marcia regolato da movieri.