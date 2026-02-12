  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fermati

Tre rapine in poche ore in centro, arrestati due adolescenti: si spostavano in bus

La coppia ha agito in piazza Corvetto, in via XX Settembre e in via Lomellini, spostandosi da un luogo all'altro grazie al trasporto pubblico

autobus notte

Genova. Due tentate rapine a mano armata e una a segno in poco tempo, tutte con le stesse modalità. A compierle, secondo le indagini della polizia locale, sono stati due minorenni, due ragazzi di 15 e 17 anni di nazionalità tunisina, identificati grazie a una ricostruzione dei loro spostamenti in autobus.

La sera del 18 gennaio i due avrebbero aggredito, con lo scopo di rapinarlo e usando un cutter, un passante nella zona di piazza Corvetto, causandogli  ferite con prognosi di 30 giorni. In rapida sequenza, grazie allo spostamento sui bus, si hanno aggredito e rapinato un altro uomo in via XX Settembre.

Grazie alle testimonianze e ai filmati la polizia locale è riuscita a risalire a un’altra tentata rapina avvenuta in precedenza in via Lomellini, avvenuta poco prima delle precedenti. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha emesso una misura cautelare e i due ragazzi sono stati trasferiti all’istituto penale minorile di Torino

Più informazioni
leggi anche
polizia locale vigili urbani
Sicurezza
Furti e rapine nei negozi del centro, presto un incontro tra giunta Salis e commercianti
polizia centro storico notte
Centro storico
Rapinano e picchiano un passante per lo smartphone: fermato un 17enne del branco
Generico gennaio 2026
Custodia cautelare
Rapina a una coppia di turisti in via 25 aprile, due arresti: uno è l’uomo caduto in un’intercapedine al porto antico
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.