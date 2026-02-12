Genova. Due tentate rapine a mano armata e una a segno in poco tempo, tutte con le stesse modalità. A compierle, secondo le indagini della polizia locale, sono stati due minorenni, due ragazzi di 15 e 17 anni di nazionalità tunisina, identificati grazie a una ricostruzione dei loro spostamenti in autobus.

La sera del 18 gennaio i due avrebbero aggredito, con lo scopo di rapinarlo e usando un cutter, un passante nella zona di piazza Corvetto, causandogli ferite con prognosi di 30 giorni. In rapida sequenza, grazie allo spostamento sui bus, si hanno aggredito e rapinato un altro uomo in via XX Settembre.

Grazie alle testimonianze e ai filmati la polizia locale è riuscita a risalire a un’altra tentata rapina avvenuta in precedenza in via Lomellini, avvenuta poco prima delle precedenti. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha emesso una misura cautelare e i due ragazzi sono stati trasferiti all’istituto penale minorile di Torino.