Rapina a una coppia di turisti in via 25 aprile, due arresti: uno è l’uomo caduto in un’intercapedine al porto antico

Genova. Due marocchini di 33 e 41 anni sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta e ottenuta dal pm Luca Monteverde per una rapina ai danni di una coppia di turisti avvenuta il 3 gennaio di quest’anno.

I due avevano seguito la coppia, entrambi residenti in provincia di Bergamo, li avevano raggiunti da dietro in via 25 Aprile e, per prendere la borsa della donna, li avevano strattonati e gettati a terra. I malcapitati erano finiti al pronto soccorso, per fortuna con lesioni lievi, di 3 e 7 giorni.

Subito dopo la rapina i due si erano infilati nel dedalo dei vicoli ed erano arrivati in zona via Gramsci dove la refurtiva era stata immediatamente rivenduta. Poi si erano separati prendendo due diversi bus.

Le indagini dei carabinieri, scattate immediatamente dopo la rapina, hanno consentito grazie alle telecamere di sorveglianza di ripercorrere la via di fuga dei rapinatori e di arrivare alla loro identificazione visto che hanno entrambi precedenti e le vittime li hanno riconosciuti dalle immagini che sono state loro mostrate.

Così il pm ha chiesto la custodia in carcere. Erano entrambi monitorati dai militari dell’Arma proprio in attesa del via libera per l’arresto, ma dieci giorni fa il 41enne è stato vittima di una caduta rovinosa, nell’intercapedine interna al parcheggio del porto Antico dopo che con altre persone aveva scavalcato un cancelletto chiuso per andare una zona appartata a consumare droga.

Era volato per circa 8 metri, provocandosi gravi lesioni. E’ stato raggiunto dall’ordinanza custodia cautelare quindi proprio al San Martino dove si trova tutt’ora ricoverato.