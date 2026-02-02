Rapina in branco armati di coltello, riprendono l’aggressione e la condividono in chat

Genova. I Carabinieri della Compagnia di Genova San Martino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Genova, per due fratelli di 16 e 17 anni di origine romena ritenuti responsabili di una rapina in branco ai danni di un giovane alla stazione di Brignole.

I fatti risalgono all’ottobre 2025. Stando a quanto accertato durante le indagini i due, insieme a un 17enne che non è stato ancora individuato e un quarto adolescente di appena tredici anni, hanno avvicinato un ragazzo nei pressi della stazione, lo hanno schiaffeggiato e colpito alla testa e lo hanno minacciato con un coltello affinché li seguisse sino in piazza della Vittoria.

Qui gli hanno strappato un anello e una collana e lo hanno picchiato. Il ragazzo era stato poi accompagnato in ospedale, medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini, sviluppate attraverso le testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno consentito ai carabinieri di di risalire all’identità dei quattro, che avevano anche realizzato un video dell’aggressione e lo avevano fatto circolare su alcune chat.

I due minori sono stati trasferiti nel carcere minorile di Torino.